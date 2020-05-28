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《北京日常防疫指引》向市民征求意见

2020年05月28日08:00 来源：北京日报

　　骑共享单车时，应该注意手卫生，使用结束后必须洗手；咖啡厅排队等候时，注意与他人保持一米距离；逛动物园要提前预约买票……市疾控中心近日编制《北京日常防疫指引》，即日起面向市民征求意见。

　　指引共分七章，共有60个场景，涉及市民交通出行、外出就餐、购物、游玩、休闲娱乐、文化交流等生活场景及商务洽谈、田间务农等工作场景。市疾控中心有关负责人介绍，在此次新冠肺炎疫情防控中，疾控部门组织各方专家，会同相关部门编制发布了针对普通公众、特定人群、不同场所等78个防控指引，在此基础上，又借鉴国内外疫情防控的有益做法，编制了《北京日常防疫指引》。该书文字稿可在市疾控中心官网（https://www.bjcdc.org/）查询浏览。市民如果对《北京日常防疫指引》有任何意见和建议，即日起到5月31日24时，可通过邮箱、信函等方式反馈。疾控中心将在广泛听取市民意见建议的基础上，进一步修改完善指引，并尽快向社会发布。（记者 贾晓宏）

(责编：许晓华、李轶群)


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