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北京制定游乐设施日常防疫指引 市民发热不要使用游乐设施

2020年07月25日08:46 来源：北京日报

近期，市疾控中心制定日常防疫指引，依据其中的游乐设施指引，市民在外出游玩使用游乐设施时，观摩、排队要与他人保持1米以上的社交距离，如出现发热或呼吸道症状，不要使用游乐设施。游乐设施的管理人员和工作人员要建立健康监测报告制度，出现发烧或呼吸道、消化道传染病症状时，不得上班。

依据指引，市民在使用游乐设施时，应遵循呼吸道礼仪，注意手卫生。清洁双手前不要触碰口、眼、鼻，接触可能被污染的物品后必须洗手，或使用手消毒剂消毒。有发烧或呼吸道症状的市民，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，不要使用游乐设施。

游乐设施的管理人员和工作人员应建立健康监测报告制度。员工出现发烧或呼吸道、消化道传染病症状时，不得上班，建议尽快就医。员工要错时使用休息室、更衣室、员工餐厅等公共区域。引导游客分散入场、游玩，有序退场；场内划设“一米线”，引导游客保持1米以上的社交距离。员工近距离为游客服务时应佩戴口罩。游乐设施日常以清洁为主，预防性消毒为辅，游客经常触摸部位要定期清洁消毒。游乐场所保持空气流通，营业前进行充分通风。卫生间保持清洁干爽，提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，垃圾及时清理。(（记者 贾晓宏）)

(责编：李轶群、许晓华)


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