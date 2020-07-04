北京市发布集体宿舍日常防疫指引

设有集体宿舍单位，应设专人负责住宿人员的健康监测，发现住宿人员出现发热、干咳等症状时，及时安排其就诊排查。近日，市疾控中心发布集体宿舍日常防疫指引，设有集体宿舍的单位（部门）应制定集体宿舍管理办法和防疫指引，做到落实到岗、责任到人。住宿人员要严格遵守相关要求，属地政府、行业主管部门要定期督导检查，发现问题及时敦促整改。

指引建议集体宿舍要做好室内通风换气，优先采用自然通风，建议每日通风2至3次，每次30分钟以上；使用集中空调通风系统时，集中空调通风系统的运行管理部门应参照相关防控指引；分体空调使用前应对过滤网等部件进行清洁或消毒，使用过程中仍需定期开窗通风。

设有集体宿舍的单位（部门）应安排专人对外来探访人员进行管理，外来探访人员要进行体温测量，并查验“健康宝”的状态，实行“绿码”准入制。如果外来探访人员出现发热、“健康宝”状态异常，应拒绝探访。住宿人员也要参照相关指引，做好个人防护。指引明确，集体宿舍日常清洁以开窗通风和清洁卫生为主，预防性消毒为辅。新冠肺炎疫情流行期间，应对公共卫生间和接触较多的门把手、水龙头等公共部位或公共用品用具加强清洁消毒；对排水沟、地漏等应定期巡视，避免积污、积水。