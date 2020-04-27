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中国疾控：“清零”不等于所有曾患新冠肺炎病人全部出院

2020年04月27日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月27日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，“清零”和“出院”不能划等号，“清零”的意思是在医院里符合新冠肺炎诊断标准的病人已经没有了，不等于所有曾经患过新冠肺炎的病人全部出院。

吴尊友表示，新冠肺炎病人经过治疗不断康复，出院要符合这些标准：

病人体温恢复正常至少3天；呼吸道症状缓解、消失；通过影像学CT拍照肺部没有炎症症状；采取生物标本，像痰、鼻咽拭子至少连续2次核酸检测是阴性；患者符合这些标准就不需再住院，可以到社区进一步进行隔离观察。

“但新冠肺炎病人在患病前有一些人有基础疾病，如高血压、糖尿病、心血管疾病、慢性肾病等等。” 吴尊友说。新冠肺炎治好后，有基础病的患者还需治疗，还有些病人在治疗过程中出现并发症，这两类病人有一部分还得留在医院继续治疗新冠肺炎以外的基础性病变或者并发症，对他们要根据疾病的治疗情况酌情考虑什么时候出院。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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