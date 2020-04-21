热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

专家：需强调对复阳病例密切监测、随访以及出院后复检

2020年04月21日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月21日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎出院患者管理服务情况举行发布会，会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，对复检呈阳性的出院患者，进行隔离和相应的医学观察，强调密切监测、随访以及出院后复检。

针对无临床表现和影像学进展的出院患者复检呈阳性，是否需要继续接受治疗的问题，王贵强介绍，一般情况下，复检呈阳性的患者均没有明显临床表现，只是核酸检测结果呈阳性，个别患者出现症状，但病情恶化的病例较少。

“对于复阳患者来讲，首先要进行相应隔离，因为复阳仍可能具有传染性和传播风险，需到定点医院进行隔离观察；其次，对患者进行密切的医学观察。”王贵强说，尽管大部分患者没有症状，但极个别会有临床表现，需要进行医学干预。

王贵强表示，目前针对患者复阳情况，国家卫生健康委在第七版诊疗方案里有明确出院后管理相关建议。首先，患者出院后要居家隔离观察14天，14天中要戴口罩、做好手卫生，采取单间隔离等一系列隔离措施，避免复阳人群可能潜在的传播风险；其次，居家隔离期间，继续观察病情变化，出院两到四周后，建议去医院随访，尽早发现病情可能进展的风险，并给予及时干预。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn