专家：需强调对复阳病例密切监测、随访以及出院后复检

人民网北京4月21日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎出院患者管理服务情况举行发布会，会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，对复检呈阳性的出院患者，进行隔离和相应的医学观察，强调密切监测、随访以及出院后复检。

针对无临床表现和影像学进展的出院患者复检呈阳性，是否需要继续接受治疗的问题，王贵强介绍，一般情况下，复检呈阳性的患者均没有明显临床表现，只是核酸检测结果呈阳性，个别患者出现症状，但病情恶化的病例较少。

“对于复阳患者来讲，首先要进行相应隔离，因为复阳仍可能具有传染性和传播风险，需到定点医院进行隔离观察；其次，对患者进行密切的医学观察。”王贵强说，尽管大部分患者没有症状，但极个别会有临床表现，需要进行医学干预。

王贵强表示，目前针对患者复阳情况，国家卫生健康委在第七版诊疗方案里有明确出院后管理相关建议。首先，患者出院后要居家隔离观察14天，14天中要戴口罩、做好手卫生，采取单间隔离等一系列隔离措施，避免复阳人群可能潜在的传播风险；其次，居家隔离期间，继续观察病情变化，出院两到四周后，建议去医院随访，尽早发现病情可能进展的风险，并给予及时干预。