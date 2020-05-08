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“复阳”整体发生情况初步比例为5%到15%

2020年05月08日11:02 来源：北京日报

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，北大医院感染疾病科主任，国务院联防联控机制医疗救治专家组成员、科技攻关专家组成员王贵强表示，目前来看，新冠肺炎“复阳”病例在我国整体发生情况初步比例为5%到15%，“复阳”病人尽管传染性可能较低，仍要隔离观察。

北京大学第一医院院长、党委副书记，援鄂医疗队领队刘新民介绍，北大医院派出三批队员共计135人，援鄂抗疫共计72天，主要任务是接管同济医院中法新城院区重症病房；到4月4日病房清零，累计收治新冠肺炎患者115例，治愈出院100例，另有病情好转转下级医院或其他病区6例，转监护室2例。实现了危重患者“高治愈”，医务人员“零感染”。

“复阳”患者受到关注，王贵强解释，“复阳”就是达到出院标准，出院后又出现核酸检测阳性。他认为，“复阳”患者可能用“再检出”更合适，一种情况是病人病毒没有真正消失，上呼吸道咽拭子、鼻咽拭子查不到，但是下呼吸道在肺里还有病毒。另外一种“复阳”情况是检测的敏感性还不足够强，现在科技部也在支持提高敏感性检测方法的研发。还有一种可能，个别病人由于免疫功能比较低下，导致持续阳性或者“复阳”，持续阳性的病例也有一部分，尽管不是很多，但也应高度关注。

王贵强表示，目前来看，“复阳”的病例整体发生情况在我国初步的数据是5%到15%，有的地方很低，才百分之零点几，差别比较大；总体“复阳”人群不是特别高，但要隔离观察。因为“复阳”患者是有传染性风险的，尽管传染性可能低一些，但是不能说没有传染性，因此需要隔离，同时还要密切观察。大部分“复阳”病例临床没有症状，很稳定，隔离观察就可以了。只有极个别的会出现症状，极少数会出现胸片或CT上有肺炎的进展，这到底是免疫功能问题还是原来没检出，还需要做更多的研究。（记者 任敏）

(责编：李轶群、许晓华)


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