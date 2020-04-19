集中隔离观察人员解除隔离后  北京疾控建议继续居家观察7天

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控建议集中隔离观察人员在解除隔离后，继续居家观察7天，居家期间继续做好个人防护，保护自己、保护他人。

市疾控中心副主任刘晓峰表示，当前本市疫情虽然处于低发态势，但境外输入仍带来零散病例，存在较大隐患和风险。特别是近期还因为个别境外输入病例引起了聚集性关联病例，又一次敲响了警钟，防控工作仍然存在严峻性和复杂性。疾控部门特别提示有疫情高发国家和地区旅居史，确诊病例接触史等流行病学史的人员，密切关注自己的健康状况，一旦出现异常症状应及时就医排查。

疾控部门建议集中隔离观察人员在14天隔离期满解除隔离后，继续居家观察7天。居家观察期间尽量单独居住或单间居住，保持居室通风，必须单独用餐，有条件时使用专用厕所，并及时清洁消毒；居家观察期间，建议由亲朋协助提供生活必需品，避免外出和聚集性活动，减少与他人接触，尤其远离年龄较大或体质较弱的高危人群；单独居住可不戴口罩；在进入和家庭成员共用空间时保持一米以上距离，双方均应佩戴医用口罩，口罩一旦被分泌物弄湿或弄脏，应立即更换；勤洗手，每次洗手时使用肥皂和流动水并持续至少20秒；避免用手接触口、鼻、眼，打喷嚏或咳嗽时用纸巾、口罩或手肘遮住口鼻；每日至少一次使用湿抹布、湿拖把对房间进行清洁，保持清洁为主，预防性消毒为辅；每日至少早晚各测体温一次，密切关注自身是否出现发烧、咳嗽等症状或其他相关症状。相关人员不要存在侥幸心理，一旦出现发烧、咳嗽等不适症状时，即使十分轻微，也要立即向社区工作人员报告，佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史和隔离观察情况，以及时诊断。（记者 贾晓宏）