北京市疾控通报“一老一小”两特殊病例情况

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报此次疫情中年龄最大和年龄最小患者的相关情况。两例确诊病例感染新型冠状病毒均系家庭内部传播。疾控部门提醒市民，一定要做好个人防护，既是对自己负责，也是对家人负责。

病例1，女，86岁，为本次疫情中年龄最大的患者。老人因有高血压、输尿管结石等疾病，长期居家卧床，生活不能自理。平时，老人的女儿照顾她的生活起居，除女儿外，老人未与他人接触过。患者的女儿在6月18日确诊，此前，曾经出现发热、咽部不适等症状，但出现不适症状后，她没有到医院就医，而是自己用药后坚持带病照料母亲，结果造成病毒在家庭内传播。

病例2，女，1岁7个月，为本次疫情中年龄最小的患者。患儿平日与父母和祖母一起居住，主要由爸爸负责照顾。患儿的妈妈是新发地市场的个体经营者，爸爸曾带她到新发地市场给妈妈送饭，期间患儿未佩戴口罩。6月15日，患儿出现轻微腹泻等症状，家人给她服用药物进行治疗，既没有报告也没有带孩子及时就医。6月20日开始，患儿、患儿的父母以及患儿的祖母先后确诊。

疾控部门提醒市民，家中如果有老人、孩子或长期卧床者，其他家庭成员在疫情防控期间外出时，一定要戴好口罩、不聚集；外出回家后要先洗手、更衣，再接触家人，不要将病毒带回家；不要带老人、孩子等抵抗力较弱的人员到农贸市场等人员密集、通风不良、卫生条件较差的场所。出现身体不适的家庭成员和护理人员，要做到早报告、早诊治，做好隔离和防护，切忌带病照顾家人，避免疫情在家庭中传播。（记者 贾晓宏 李祺瑶）