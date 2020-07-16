北京市疾控：单位要落实防控主体责任

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，6月11日以来，本市共报告涉及单位的聚集性疫情14起，确诊病例57例，占新发地市场聚集性疫情病例数的17%。

单位是个人与社会联系最主要的渠道之一，落实单位主体责任是传染病防控重中之重。疾控部门提醒各单位要履行社会责任，既要做复工复产的管理者，也要做职工健康的守护者、保障者、促进者。目前，本市正处于复工复产复市的重要阶段，各单位要继续紧绷疫情防控这根弦，落实防控主体责任，建立健全职工健康监测和报告制度，做好员工健康管理，控制工作场所、集体宿舍内人员密度；开展健康知识宣传，提供必要的洗手设施和防疫用品，督促员工做好个人防护，遵守防控要求；发现员工有异常情况或疫情风险应及时报告，按照防控要求采取相应措施，严防疫情传播。

保持环境清洁是防控传染病的重要措施。工作场所优选开窗通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置，加强室内空气流动；使用集中空调通风系统时，要严格按照防控指引要求，提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。对员工接触较多的桌面、台面、门把手、水龙头、扶手等公用物品，电梯、厕所、开水间、宿舍、食堂等重点区域进行预防性消毒，视人流情况增加消毒频次，必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。（记者 贾晓宏 孙乐琪）