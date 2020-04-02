体检意外发现肺部小结节，需要如何处理？

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

4月3日（周五），“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院胸部肿瘤中心主任，大外科副主任，胸外二科主任杨跃教授进行视频直播，为大家解答肺部小结节相关知识。

专家介绍

杨跃，主任医师、博士生导师，北京大学肿瘤医院胸部肿瘤中心主任，大外科副主任，胸外二科主任。

北京医学会胸外科学会副主任委员、中华医学会胸心血管外科学会肺癌学组委员、北京医师协会外科专科医师分会理事、中国医师协会循证医学专业委员会营养学组副组长、首都医科大学胸外科学系学术委员会委员、中国抗癌协会肿瘤介入学专业委员会委员、中国老年学学会老年肿瘤专业委员会执行委员、北京大学肺癌外科治疗协作组常务副组长。

擅长： 专长于气管及支气管袖状成形手术、肺血管成形手术以及隆突癌切除重建手术，食管癌根治及消化道重建手术，纵隔巨大肿瘤切除术及血管成形术，以及胸壁肿瘤切除及成形术。

出诊时间： 周四上午（特需门诊）周五上午（普通门诊）

哪些人群属于肺癌筛查的高危人群呢？

一般来说，年龄50岁以上并至少合并以下一项危险因素：

（1）吸烟≥20包/年，其中也包括曾经吸烟，但戒烟时间不足15年者；

（2）被动吸烟者；

(3)有职业暴露史（石棉、铍、铀、氡等接触者）；

（4）有恶性肿瘤病史或肺癌家族史；

（5）有慢性阻塞性肺 疾病（COPD）或弥漫性肺纤维化病史。

无公害肺小结节从何而来？

既然只有少数肺小结节有恶性可能，那么大多数的肺小结节又是因何而来呢？

一种是由其他疾病引发小结节。例如，肺部感染后炎症留下的小疙瘩，被称为炎性假瘤;再如某些风湿免疫系统疾病也能引起肺部小结节。

另一种和生活环境有关。例如，有些地区的生活依靠生物燃料取火，在燃烧过程中，人会吸入大量烟雾;或是有些地区雾霾天比较多，人吸入微小颗粒的机会也随之增加，日久天长，就易引发肺小结节。这些原因引起的都是无公害肺小结节，并不会给健康带来重大威胁。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

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二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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