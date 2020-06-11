如何应对新冠肺炎筛查意外检出的肺磨玻璃结节？

当前新冠肺炎做胸部CT筛查时，发现肺内有“磨玻璃影或磨玻璃结节”的病例增加。其实磨玻璃影并不一定就是坏的，而且大部分情况下都是良性的。大部分是肺泡内液体或者细胞的存在，例如各种肺炎包括新冠肺炎，或者肺结核的轻度渗出性改变；也可能是轻度的间隔、小叶内间质的增厚或者肺泡壁的增厚，例如组织学上的轻度或早期间质浸润或感染。而磨玻璃结节因为有一部分是早期癌，则需要仔细甄别，分级对待。

2020年06月14日（周日）19:00-20:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院胸外科姜冠潮、李剑锋教授进行视频直播，结合新冠疫情中，肺部影像学的特点，科普肺部磨结节的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

姜冠潮，北京大学人民医院胸外科教授、主任医师，博士研究生导师，教育处处长。中华医学会医学教育分会委员；教育部临床医学实践教学指导委员会委员；中国医师协会毕业后医学模拟教育专家委员会委员兼总干事，中国医药教育协会医学模拟教育专业委员会副主任委员秘书长，北京胸外科学会肺癌学组委员。

擅长：肺癌的微创外科治疗为特长，擅长胸部微创手术，如胸腔镜肺叶切除、胸腺切除、纵膈肿瘤切除等普胸外科疾病的手术治疗。

李剑锋，北京大学人民医院胸外科，博士，主任医师。中国医师协会内镜医师分会胸腔镜专业委员会委员，中国抗癌协会纵膈肿瘤专业委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会胸外科分会委员，北京医学会胸外科专业委员会委员，北京抗癌协会食管癌专业委员会委员。

擅长：胸腔镜手术，肺癌食管癌等胸部肿瘤外科治疗，疑难疾病手术，胃食管反流病腹腔镜手术。

肺部结节90%以上都不是肺癌。大部分都是一些良性的陈旧性病灶、感染灶、钙化灶等。值得一提的是，一些新冠肺炎患者肺部也是磨玻璃结节样改变。有5%-10%的肺结节，特别是磨玻璃结节，可能是癌前病变或早期肺癌。磨玻璃样密度灶是指CT肺窗图像中高于肺实质密度又没有掩盖血管和支气管（纹理）的高密度改变。

事实上，以磨玻璃成分为主的早期肺癌其实是一种懒惰的肺癌，它的进展非常缓慢，发展成为晚期肺癌往往需要数年甚至数十年，有的还可能一直没有变化。因此，对于疫情期间或当前疫情防控常态化形势下，首次发现的肺部磨玻璃结节（小于1cm)，即使高度怀疑是癌前病变或早期肺癌，也不要慌张，更无需立刻手术，只需观察，定期复查CT。

理由有三：肺部磨玻璃结节不能完全排除良性病变可能；即使肺部结节是早期肺癌，进展非常缓慢，发展成为晚期肺癌往往需要数年甚至数十年，复查后手术和立刻手术的效果是一样的；新冠肺炎疫情期间手术风险可能较平时大。

当然是否需要手术除了跟肺结节的大小相关，还要根据结节的密度、形态、生长速度等因素进行综合判断，而大部分成分为实体的肿瘤的恶性程度较高，等待时间不宜过长，需限期手术。

肺磨玻璃结节的最佳治疗手段还是手术，在胸腔镜微创技术、肺结节术前定位、3D重建以及荧光肺段标记等的保障下，精准的肺切除技术如肺段切除等已趋于成熟，能在保证病灶根治切除的前提下，尽量节省正常肺组织不被过多切除。

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