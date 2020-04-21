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专家回应人民网提问：重视新冠肺炎重症病例肺部纤维化的发展

2020年04月21日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月21日电（记者杨迪 实习生武雯婧） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染科主任王贵强在回应人民网记者提问时表示，肺部严重感染可能会发展为纤维化，对肺纤维化的干预、预防和处理非常重要。

王贵强表示，新冠肺炎是急性的病毒性传染病，病程较短，导致肺纤维化发生发展的概率较低，大部分轻症病例不会出现肺纤维化，重症和危重症病例有发展为肺纤维化的可能。

“因为新冠肺炎对肺脏的损害较重，有明显的炎症和损伤，炎症损伤后的修复过程就是纤维组织增生的环节。修复和纤维组织增生是个动态的过程，轻症患者可以较快吸收，重症和危重症患者可能会残留纤维化。”王贵强说，从病亡的病人解剖中可以看到有肺部纤维化的表现，因此对新冠肺炎的重症和危重症的病例要重视纤维化的发生和发展。

王贵强表示，针对这种情况，国家卫健委出台了包括出院患者康复管理以及健康管理的规范文件，主要有两个方面内容。一是出院后要通过康复手段，包括中医中药等进行相应的干预，避免后遗的纤维化发生发展；二是强调对重症、危重症的要长期随访，对出院患者可能发生的问题及时进行干预。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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