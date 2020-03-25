国家中医药局：愿为国际社会提供有效药物和疗法

3月23日下午4时，国新办在武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红说，中国中医药界愿与国际社会进一步加强合作交流，分享防疫和救治经验；向所有需要的国家和地区提供有效中成药、专家咨询和力所能及的援助。

临床显示中医药总有效率达90%以上

余艳红介绍，在这次疫情防控中，从全国调来4900余名中医药人员驰援湖北，约占援鄂医护人员总数的13%，其中有院士3人，专家数百名。这次中医药领域援助队伍规模之大、力量之强前所未有。

余艳红表示，社会各界认为中医药发挥了重要作用，成为这次疫情防控的一大亮点。数据显示，全国新冠肺炎确诊病例中有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。中医药能够有效缓解症状，减少轻型普通型向重型发展，提高治愈率、降低病亡率，促进恢复期人群机体康复。

余艳红说，在早期没有特效药、没有疫苗的情况下，总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，深入发掘古代经典名方，结合临床实践，形成了中医药治疗新冠肺炎的诊疗方案和中西医结合的“中国方案”，筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有明显疗效的“三药三方”为代表的一批有效方药。

集中隔离、普遍服中药是取胜的基础

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼介绍，武汉用几天时间就把发热病人、疑似病人隔离开了，没有特效药物，我们有中药。第一天只发放了3000多袋药。两三天后，很多病人看到了疗效，退烧了，就主动要药喝。现在整体上发了60多万人份的药物。

张伯礼说，方舱医院采取中药为主的综合治疗，除给汤剂和口服中成药外，还有按摩、刮痧、帖服等治疗手段。他所在的方舱564个患者，没有一例转为重症。取得这些经验后，向其他十几个方舱推广，1万多名患者普遍使用了这个中药。各方舱的转重率基本在2%到5%左右，建方舱、中医综合治疗，显著降低了由轻症转为重症的病例，是取得胜利的关键。

北京中医医院院长刘清泉表示，中西医结合循证过程中，西医专家重点在完善救治规范化，关注器械通气使用、模式使用、参数调整、血滤使用和气管插管最佳时机等；而中医专家重点围绕怎么推进重症和危重症的缓解，中西医有机配合，扬长避短，达到降低病亡率的作用。

据中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦介绍，3月18日，化湿败毒方已正式获得国家药监局中药临床试验批件。

化湿败毒方是在国家诊疗方案推荐的方剂基础上，由中国中医科学院医疗队在武汉金银潭医院结合临床救治总结而成。金银潭医院临床对照入组75例重症患者，CT诊断肺部炎症及临床症状改善非常明显，临床转阴时间和住院时间平均缩短3天。在东西湖方舱医院随机观察轻型、普通型894例，其中使用化湿败毒方共452例，最后证明该方有效。（吴 岩 本报记者 刘志伟）