张伯礼：“疗效”是中医药走向世界的关键

人民网北京6月9日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。中央指导组专家组成员、中国工程院院士张伯礼出席大会并表示，当前中医药走向世界面临新的历史机遇，“疗效”是中医药走向世界的关键。

中西医结合救治是中国方案的“亮点”

“新冠肺炎疫情期间，大量病人治愈出院的事实充分证明，中西医结合救治，是中国方案的亮点，同时也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”张伯礼表示，疫情期间，中医药在保障人民健康甚至生命安全方面发挥了重要作用，主要体现在以下几方面：一是中医药早介入、早使用，能够有效阻断轻症转为重症，促进病人康复。二是中医药救治应当有自己的阵地，方能显身手，这次国家中医药局历史上首次成建制派出国家中医医疗队，接管方舱医院和定点医院重症病区，探索形成了以中医药为特色、中西医结合救治的系统方案。三是坚持中西医结合，中西医全程联合巡诊和查房，发挥了中医药和西医药优势叠加的作用，显著提高了重症救治的效果。四是坚持临床科研一体化，坚持以疗效为导向，边救治边研究，快速筛选出临床的“三药三方”。

“中医药有3000多年的历史，大大小小抗击疫情有300多次，我们不仅积累了丰富的经验，也拥有很多有效的药物。”张伯礼表示，在此次抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药发挥了重要作用，特别是通过临床筛选出的“三药三方”疗效确切。“三药”即金花清感颗粒、连花清瘟颗粒胶囊、血必净注射液，三种药物都是前期经过审批的已经上市的老药，其中血必净注射液在阻断新冠肺炎炎症风暴方面起到了力挽狂澜的作用。“三方”则是指清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方这三个方剂，它们在阻断病情发展、改善症状，特别是在缩短病程方面有着良好的疗效。

“另外疫情期间，中医共派遣4900多名医护人员前往一线，中医药在全国使用率占91.5%，临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上，中医药在有效缓解症状，减少轻型、普通型向重型发展，提高治愈率、降低病亡率，促进恢复期人群机体康复等方面发挥重要作用。”张伯礼说。

推动中医药走向世界“疗效”是关键

“面对新冠肺炎疫情这场严重的全球公共卫生突发事件，‘中国方案’让世界认识到，中医药的独特魅力，当前中医药走向世界面临新的历史机遇，‘疗效’则是中医药走向世界的关键。”张伯礼表示，

新冠肺炎疫情对全世界是一次大考，各国都需要有自己的答案。与国外相比，而我国新冠肺炎疫情在1.5个月内就实现了疫情发展的逆转，总结其经验，一是建立了网格化排查，以最全面最严格最彻底的防控，第一时间阻断了传染源。二是分类救治、集中管理以及发挥了方舱医院的特色优势，实现了有效的防控作用。第三是中医药早期介入，全程参与，减少了病人由轻症转重症的机率。第四是针对重症患者，利用中西医结合的方法进行救治。

张伯礼表示，当前，中医药进一步走向国际，中医药现代化功不可没。但是仍有两大问题需要解决。一个就是要提升中药材的品质，规范化种植，保证道地药材基本药效，生产无公害中药材。第二个问题就是提供更多的临床有效证据。不仅需要通过现代医学研究它的作用机理，还需要拿出过硬的循证证据，这是中医药走向国际的基础。

“同时，我们要统一标准，因为任何一个学科成熟发达的标志，就是要建立标准，中国是中医药宗主国，有责任发挥引领作用。”张伯礼表示，中医药走向世界是时间的问题，未来要将中医药的原创思维与现代科技相结合，产生原创性成果，不断开拓新的研究领域，以疗效、科技、标准去引领世界生命科学的发展，为中国式办法解决世界医改难题作出贡献。