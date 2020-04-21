国家卫健委：我国新冠肺炎治愈率94%以上 已有77000多名患者出院

人民网北京4月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，当前我国疫情防控的形势总体向好，特别是患者的医疗救治工作也取得了显著成效，目前治愈出院的患者越来越多。现已有77000多名的治愈患者出院，治愈率达到94%以上。

郭燕红表示，目前对于新冠肺炎这一疾病，还是未知大于已知，对于疾病的致病机理、病程全貌和病程的转归，不同病程阶段的特点，应需不断加深认识，也对患者进行一个全程管理，既促进患者能够全面恢复健康，也有利于疫情防控。国务院联防联控机制近日下发的《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案》，就是要周密、细致地做好患者出院后的管理，包括隔离观察、健康监测以及康复管理等方面，主要是为加强对患者的全程管理，有利于患者身心全面康复。在工作的实施过程中，因涉及不同机构，比如定点医院出院前要制定好两到四周的复诊复检计划，还要对出院患者做好健康指导，回家后做到如何通风、如何做好个人自我健康监护等。

郭燕红还提出，到社区后，包括隔离期间，有的出院患者可以是居家隔离，也有地方实行集中隔离。在隔离过程中，既要加强自身康复，同时还要做好两到四周的复诊复检，跟踪随访相关的检查。如果是需要康复的，轻一点的可居家，社区、医疗机构进行康复指导；如果是需要专业康复机构，也可以由专业机构介入。

“出院以后的全程管理，既需要定点医院、社区的医疗机构以及社区几方面的无缝衔接，更需要患者和患者家人的密切配合，最终使得出院患者得到身心的整体康复。”郭燕红总结说。