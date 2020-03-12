慢性肾病倡导全病程管理

3月12日是第15个世界肾脏日，在新冠肺炎阴霾笼罩下，很多肾病患者遭遇了就诊困境。为了让居家隔离期间的患者也能得到正确的诊疗指导，由中国肾病领域专业化的学术平台“胜源在线”、肾友社群“CKDMBD”论坛和优医邦主办，万邦医药承办的“肾内大咖—患教e直播大型公益活动”于12日启动。

南方医科大学南方医院侯凡凡院士、南京中大医院刘必成教授、四川省人民医院李贵森教授、广西医科大一附院廖蕴华教授、中日友好医院张凌教授、上海瑞金医院陈楠教授等全国权威专家，通过线上直播讲解健康的生活方式，包括身体活动和健康饮食(临床干预的主要目标，通过低盐和蛋白质以及植物性饮食和药物)；如何控制好糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸等肾病高危因素；在晚期肾病患者中治疗尿毒症和心血管疾病等并发症，并呼吁认识到早期检测和预防慢性肾病是目前急切需要解决的问题。本次“肾内大咖—患教e直播大型公益活动”开展近2个半小时，上线人数超过7.1万人次，患者提问290余个问题，由于时间有限，无法一一回答，专家们共回答了10个问题。

目前，我国成年人群中慢性肾脏病的患病率为10.8%，据此估计现有成年慢性肾脏病患者1.2亿，透析患者近70万，而慢性肾脏病的知晓率仅为12.5%。患病率高、并发症高、死亡率高、致残率高、知晓率低、治疗率低是我国慢性肾病的现状。

南方医科大学南方医院侯凡凡院士指出，慢性肾脏病在我国所有的非传染性慢病中致死增长速度属于第一位，然而我国目前还没有一个完整的预防或治疗肾脏病的政策和计划，她建议将慢性肾脏病纳入国家重大疾病防治计划，以提高对防治重要性的认识并采取相关措施，以减轻慢性肾脏病疾病负担。

全病程管理：从预防到治疗管到底

慢性肾脏病需要医生与患者共同合作，尤其提倡一体化管理，也就是从疾病预防到治疗的全程管理，包括如何预防和早期治疗，终末期如何进行肾脏替代治疗等，加强病情控制，防止病情恶化，并最终控制整体医疗成本。

预防：有高危因素患者早查肾功能

事实上，预防和早期发现是减少慢性肾脏病发生发展的关键，但遗憾肾脏是出名的“哑巴器官”，很多人早期没有任何不适，等到医院就诊时大约有两到三成的患者，肾功能损害已发展到不可逆转的阶段。

肾病领域专业化的学术平台“胜源在线”负责人之一、上海瑞金医院陈楠教授表示，慢性肾病早期没有明显的症状，但要留意小便是否异常，比如尿中泡沫增多、尿量减少或是出现酱油色等颜色改变；还有突然水肿、腰酸腰疼等。尤其是要强调的是糖尿病、高血压、肥胖、肾病家族史都属于慢性肾病的危险因素，这几类人要及早进行肾功能检查，早期筛查出肾病，同时要注意清淡饮食。

治疗：防范并发症别忽视营养治疗

已经确诊的慢性肾病患者则要延缓病程进展，尤其是并发症的处理。慢性肾病患者并发症较多，包括贫血、钙磷代谢紊乱、营养不良等情况，这些方面都会导致免疫力异常。侯凡凡院士指出，营养治疗很容易被忽视，肾功能有问题一定要注意营养治疗，因为患者不太能够清除体内代谢产物，吃蛋白质吃得太多，会使肾小球的功能发生改变，这些都是肾脏疾病往前发展的危险因素。合理的低蛋白质饮食+复方-α酮酸可以减轻对肾脏的损伤、改善尿毒症症状、延缓肾衰进展。

如果病程已经进展到晚期，一般会采用替代疗法来提高患者的长期生存率，目前有血液透析、腹膜透析和肾脏移植，可依据具体病情和患者实际情况选择适合的治疗方式。

因此，慢性肾病的全病程管理，从“防”就开始进行早期患者教育，提高疾病防治意识，同时强调通过定期监测，及时制订和调整适宜的治疗方案，在病程发展阶段则根据分期及营养状况把患者“管”起来，给予有效干预和科学指导，避免病情进展，延长患者的生存率，提供其生活质量。

互联网+医疗，帮助医生把患者管理好

一场疫情，改变了不少人的诊疗方式。慢性肾病患者同样面临着复查、用药、透析等就医难题，在此期间各大医院先后开展互联网+医疗健康服务，以长处方和线上轻问诊形式，解决慢病患者用药和诊疗困难。

此次启动的“肾内大咖—患教e直播大型公益活动”不仅有专家网上问诊、答疑和直播，还可以帮助基层肾病医护人员学习科学规范疾病管理,认识到高血压、高血糖等与慢性肾病相关的危险因素，帮助医生更好地管理患者。

在复星医药副总裁、复星医药产业公司高级副总裁、万邦医药联席CEO李胜利看来，慢性肾病等慢性疾病由于病程长、病情迁延不愈，给患者生理和心理造成很大伤害，让慢性病尽量达到可治愈，让患者学会健康管理尤为重要，互联网+医疗的方式正是突破口。

通过网络问诊、在线教育、网络随访等功能，可以指导慢性肾病患者科学饮食，提高用药依从性，实现检测提醒与专家解读等，通过互联网+医疗对患者的饮食、生活方式、并发症治疗等进行干预，帮助医生实施慢性肾病管理方案，实现患者自我疾病科学管理。目前，复星医药旗下的互联网医疗平台优医邦已经入驻3000多家公立医院、5万多名医师，累计服务超过700万余名患者，可实现问诊、咨询、疾病管理、线下处方等多种功能。