刘金玉：健康从娃娃抓起 家园携手共同促进健康教育

人民网北京5月17日电 17日，北京市东城区政协委员，北京市第一幼儿园园长刘金玉做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“疫后综合征与校园健康教育”的专场论坛上，刘金玉表示幼儿群体有特殊性，自主防护意识和能力还在发展当中，需要家园携手和社会各界的共同帮助，为幼儿创设安全复学的环境。

刘金玉提出，现在幼儿园还处于延期开学的阶段，要始终把疫情防控工作放在首位，认真学习国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅发布的《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（修订版）》，按照文件要求做好返园前人员管理和物资准备等工作。在确保大环境、小环境都相对安全的情况下，为孩子提供优质的学前教育服务。与此同时，要关注孩子的心理健康，引导幼儿和家长用积极的心态应对疫情可能引发的紧张情绪。

“让健康快乐的生活方式和自觉的健康行为成为我们的常态。”刘金玉建议，要强化健康教育内容，进一步拓展阳光体育活动，给孩子创设更多亲近自然的机会，在运动中强身健体。疫情期间，“健康与防护”是幼儿园一项重要的家园共育工作内容。今后，幼儿园需要持续不断携手家长，整合多方教育资源，共同开展游戏化的健康教育活动，为孩子筑牢健康的“生命底色”。