左手医生诊室听译机器人亮相2020CHINC

8月21日至23日，2020中华医院信息网络大会（CHINC）在南京举办，吸引了众多参会者前来交流分享医疗信息化的技术理念和创新解决方案。

据了解，在本届CHINC上，左手医生携多款创新产品亮相，展示出积淀深厚的人工智能医疗技术开发实力和致力于用技术解决行业问题的创新能力。

据左手医生工作人员介绍，诊室听译机器人是该公司推出的第一款智能硬件设备，它利用AI技术解放医生双手，让医生更加专注于临床，让信息化回归本质。诊室听译机器人本次亮相标志着左手医生首次将该产品正式推向市场，它将助力智慧医院建设达到一个新高度。

该工作人员表示，诊室听译机器人作为一款放置于医院诊室问诊桌上的智能设备，可在医患问诊时进行实时录音，自动分离出医患语音，再把语音转化成文字。在智能理解沟通内容后，无需医生二次口述，即可自动生成电子病历，能极大提高门诊医生的电子病历书写效率。这款机器人采用六麦麦克风圆形阵列，经过数十万小时端到端的神经网络训练打磨而成，在嘈杂的诊室环境中也可智能区分医患对话。在医生问诊结束后，机器人自带的屏幕将会显示医患的完整对话内容和抽取结果。抽取结果经医生简单确认后，便可生成标准病历，支持一键写入医院EMR系统。在诊后，机器人还可协助医生将电子医嘱、诊间交代、患教内容等推送至患者手机，有针对性地为患者提供用药指导、智能随访、专病管理、在线复诊等服务，提升患者的就医获得感。

该工作人员还提出，左手医生诊室听译机器人将成为医院打造一个门诊智慧服务中台，发挥临床辅助、管理帮手、科研支持等作用，提升医疗质量、提高临床效率，加速医院的数字化建设进程。