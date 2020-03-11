住建部：疫情期间北京6000多座公厕24小时开放 消杀频次翻倍

人民网北京3月11日电 （许心怡）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，北京在疫情期间，全市6000多座公厕都保持正常24小时开放，消杀频次翻倍。

刘李峰指出，疫情发生以后针对可能存在的粪口传播风险，住建部及时根据地方环卫部门反映的情况，及时督促指导各城市有关责任单位，加强对公厕的运行管理和粪便的处理工作。主要采取了几方面措施：全面加强对公厕的保洁、消毒和运行维护。重中之重加强对化粪池的巡查、监管，对化粪池、粪便运输车辆和处理设施也增加了消杀频次，对医疗机构的化粪池采取了消毒预处理等措施。

刘李峰介绍，北京在疫情期间，全市6000多座公厕都保持正常24小时开放，消杀频次都是翻倍，其中王府井、天安门、北京站等火车站、客运站、医院、商场周边这些重点区域消杀频次在翻倍的基础上进一步加大消杀频次。“大家可能也注意到，北京的公厕在冬季都有棉门帘，在疫情期间根据保暖和通风要求，北京市城管委采取了措施‘两步走’对门帘进行撤除，有空调采暖设施的公厕在2月1日前撤掉门帘，其他公厕在温度升高后也已撤除，保持通风，减少感染的可能。”

刘李峰还表示，武汉市环卫部门对方舱医院，根据需要共设置了移动公厕1619座，为保证移动公厕的运行安全，防止二次污染，每天出动作业人员90人，作业车辆24辆，严格按照技术规程对方舱医院产生的粪便就近集中处理，进行二次消毒杀菌。整个疫情期间公厕管理都非常严格。