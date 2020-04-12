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住建部：生活垃圾量大幅上升 大部分城市与往年同期基本持平

2020年04月12日16:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，当前随着疫情防控形势的变化，环卫工人作业工作重点也在相应转换。当前卫生机构、集中隔离场所等区域的消杀任务减轻，需要单独收运处理的生活垃圾量明显下降。

刘李峰介绍，随着全面复工复产和正常生产生活秩序的恢复，生活垃圾的产生量、清运量大幅上升，目前大部分城市已与往年同期水平基本持平。比如，武汉市生活垃圾清运量也由前期最低的每天5400吨，回升到昨天的9500吨，基本与往年同期的每天处理量1.1万吨持平。

刘李峰表示，根据这种形势变化，住建部通过三方面指导各地及时调配作业力量，巩固环卫行业疫情防控成果；一是继续做好城市公共区域清扫保洁，加强对企业园区、公交站点、商贸中心、交通枢纽等人群密集区域的清扫保洁和消杀。

二是继续严格生活垃圾全过程监管，及时收集、清运、处理，确保日产日清。继续严格防止医疗废物混入生活垃圾处理系统，继续对废弃口罩的收集、清运实行分类分区域管理。

三是严格执行相关标准规范，做好生活垃圾转运站、填埋场、焚烧厂等设施的运行管理，保证生活垃圾无害化处理。

四是按疫情防控要求做好公厕运行管理和粪便收运处理。

(责编：刘卿、李栋)


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