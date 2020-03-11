住建部：优先保障环卫工人需求 防护用品短缺问题已得到解决

人民网北京3月11日电 （王国菁）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，一线环卫工人整体年龄偏大，且密切接触各类废弃物，属于易感人群，做好个人防护工作非常重要。

刘李峰介绍，疫情发生初期，环卫工人的口罩、手套等作业防护和消杀用品储备不多，对环卫作业的正常开展造成很大压力。住建部及时采取了两方面措施解决这一问题。

一是住建部同工业信息化部、发改委及时沟通协调争取资源，指导各地加强属地调配，把环卫工人和医护人员、公安干警等一起列为优先保障的群体，对解决环卫工人的防护和消杀用品短缺问题发挥了很好的作用。

二是积极发挥行业协会作用，请中国城市环境卫生协会会同地方环卫协会，摸清需求、寻找货源，做好捐赠物资的对接。之后随着生产能力的恢复，环卫防护用品和口罩生产能力的恢复，环卫工人防护用品短缺的问题很快得到了解决，目前都是比较平稳的。