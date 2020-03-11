住建部：武汉市日均生活垃圾处理量约6000吨 均无害化处理

人民网北京3月11日电 （王国菁）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，疫情发生后各地生活垃圾的产生数量、产出的重点区域发生了变化。目前湖北省日均生活垃圾清运量超过31000吨，做到了日产日清，其中武汉市生活垃圾每天处理量6000吨左右，无害化处理率百分之百。

刘李峰介绍，一是大城市常住人口有所减少，人均生活垃圾产出量下降，生活垃圾的清运量与往年同期相比明显减少，特别是采取封闭管理措施以后，公共区域餐饮企业产生的餐厨垃圾减少很多。

二是医疗机构和集中隔离点产生的生活垃圾量增幅较大，对生活垃圾处理的及时性和安全性要求较高。

三是居民小区实行封闭管理后，为服从疫情防控需要，生活垃圾清运的点位和路线需要重新做调整。

四是部分城市对废弃口罩有单独处理的要求。

针对上述变化，刘李峰称，住建部会同地方的环卫主管部门及作业单位交流，有针对性的采取了四项应对措施。一是督促并调整作业规程、调配作业力量、调整清运路线，对生活垃圾产量少的地方的环卫工人，可去支援其他岗位的环卫作业。

二是加大对环卫收集、转运、处理设施的日常消杀工作、增加生活垃圾收运频次，确保生活垃圾及时、安全地收运和处置。

三是严格生活垃圾收运和处理的分类监管，落实对医疗机构和首诊隔离点产生的废弃物，医疗垃圾和生活垃圾收运和分类监管。疫情期间严格按照医疗垃圾进行管理，不得混入普通生活垃圾进行收运处理。对集中隔离观察点、居家隔离观察点等重点场所产生的生活垃圾，采取专人专车单独收集，并直运至生活垃圾焚烧厂及时处理，避免二次污染。

四是做好对环卫工人的作业防护。