住建部：武汉市全天作业的环卫工人超2万

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，随着疫情防控形势的变化，环卫工人的应急任务有所下降，垃圾清运等日常工作量有所增加。根据新的形势，部署地方主管部门和作业单位，统筹做好两方面工作。

一是守护尽责，慎终如始，继续落实好防控责任，坚决克服松懈麻痹思想，不折不扣执行与疫情防控要求相适应的作业流程和规范，不折不扣做好作业人员安全防护，巩固来之不易的疫情防控成果。

二是落实好对环卫工人的关心关爱措施。首先做好生产调度，通过轮休、调休、补休等措施，让一直高负荷奋战在一线的环卫工人身心得到调整。同时，加强人文关怀，落实补贴措施，帮助环卫工人解决实际生活困难。目前各地均已启动了这些工作。武汉高峰期全天作业的环卫工人是3.7万，由于人手不足，实际上很多管理和执法人员也挺在作业一线。目前武汉市全天作业的环卫工人是2万多人。