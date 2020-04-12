住建部：46个重点城市生活垃圾分类的小区覆盖率接近70%

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，生活垃圾分类关系文明习惯养成，是爱国卫生运动的重要内容。截至2019年底，直辖市、省会城市、计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类的居民小区覆盖率已经接近70%。其他地级以上城市，这项工作也全面启动。广东、浙江、陕西等省按规划在全省统筹推进生活垃圾分类工作。生活垃圾分类已经成为引领低碳生活的新时尚。

刘李峰介绍，推进生活垃圾分类是一项以社区为主战场、以居民为主体开展的工作。疫情发生后，各地利用在推进生活垃圾分类工作中储备的社区、党员、志愿者力量，以及建立起的居民沟通议事平台等宣传组织机制全力开展疫情群防群控、社区防控工作，取得了积极效果。疫情的发生对生活垃圾分类工作的推进也造成一定的影响。主要是生活垃圾分类的入户宣传以及在小区内生活垃圾投放环节的现场引导等工作没有办法正常开展。

“从我们了解的情况来看，上海、广州、厦门、杭州、宁波、苏州等一批生活垃圾分类工作启动早的城市，群众工作基础好，很多小区居民在疫情期间，在没有现场引导、监管的情况下，仍然能够自觉地定时定点地分类投放垃圾。”刘李峰说，“上海市末端处理设施监测数据也表明，第一季度厨余垃圾处理量与疫情期间的常住人口量是匹配的，进入处理设施的厨余垃圾的纯度并没有下降，就是说混入的其他垃圾并没有增加。”

刘李峰指出，住房和城乡建设部已经部署46个重点城市，坚定信心，迎难而上，突出提高居民小区生活垃圾分类覆盖率，补齐厨余垃圾处理设施短板等工作重点，努力把疫情对生活垃圾分类工作造成的影响降低到最低限度，完成好全年目标任务。