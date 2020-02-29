专家：5500余名重症专业护士驰援湖北

人民网北京2月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。会上，北京协和医院护理部副主任郭娜表示，此次国家援派湖北和武汉的医疗队中有5500余名重症专业护士，通过护士们精心护理，病人病情得到缓解，确保了救治效果。

郭娜表示，新冠肺炎重症患者病情危重、变化迅速，常常合并多器官功能衰竭和多种并发症发生，治疗手段非常复杂，护理工作极大，对专业技能要求非常高。

“此次国家援派的医疗队中共派出5500余名重症专业护士，重症专业护士占重症医务人员总数的3/4，是一支非常重要的力量。” 郭娜说，重症护士严密监测患者生命体征，关注他们呼吸循环情况，同时还要做好人工气道管理、肾脏替代治疗、ECMO护理、俯卧位通气护理等。

郭娜表示，近日制定的《新冠肺炎重症、危重症患者的护理规范》已通过文件印发地方。其中有关重型、危重型患者病情监测护理规范、机械通气护理规范、俯卧位通气护理规范以及镇静镇痛患者护理规范等，对重症患者临床护理起到指导作用。