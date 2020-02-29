专家：5500余名重症专业护士驰援湖北
人民网北京2月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。会上，北京协和医院护理部副主任郭娜表示，此次国家援派湖北和武汉的医疗队中有5500余名重症专业护士，通过护士们精心护理，病人病情得到缓解，确保了救治效果。
郭娜表示，新冠肺炎重症患者病情危重、变化迅速，常常合并多器官功能衰竭和多种并发症发生，治疗手段非常复杂，护理工作极大，对专业技能要求非常高。
“此次国家援派的医疗队中共派出5500余名重症专业护士，重症专业护士占重症医务人员总数的3/4，是一支非常重要的力量。” 郭娜说，重症护士严密监测患者生命体征，关注他们呼吸循环情况，同时还要做好人工气道管理、肾脏替代治疗、ECMO护理、俯卧位通气护理等。
郭娜表示，近日制定的《新冠肺炎重症、危重症患者的护理规范》已通过文件印发地方。其中有关重型、危重型患者病情监测护理规范、机械通气护理规范、俯卧位通气护理规范以及镇静镇痛患者护理规范等，对重症患者临床护理起到指导作用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn