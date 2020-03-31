国家卫健委谈重症救治：采取五项措施提高治愈比例

人民网北京3月31日电 今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉就湖北省重症和危重症患者的治疗情况等相关问题进行了回应。

焦雅辉介绍，湖北省在院患者数量持续下降，武汉市累计治愈率已达92%，截至今日，武汉市重症患者已经从最高峰时期的9000多例下降到现在的493例。

“重症和危重症患者具有共同的特点，年龄较大，有多种基础疾病，病程迁延，同时有多器官损害，救治难度大。截至目前，在院的重症患者中，有82例患者采用了气管插管，有13例患者使用了ECMO，33例患者进行俯卧位通气，还有38例患者进行了CRRT（床旁血滤）。”焦雅辉表示，为了做好重症患者的医疗救治工作，国家卫健委现阶段采取了五项措施。

她介绍说，一是进一步落实“四集中”原则，在把重症患者向高水平医院集中的同时，向由国家级医院组建的医疗队所承担的病区集中，进一步优化医疗资源，加强重症救治的力量。

二是进一步加强生命支持和多器官的功能支持。采用ECMO治疗、有创呼吸治疗、俯卧位通气、CRRT治疗的同时，给予重症患者营养支持治疗，增强免疫力，改善循环，采取多种方式加强生命支持。

三是加强病情的监测和护理。重症患者病情较重，发展变化快，需要加强整体护理，随时观察病情变化。对于ECMO、气管插管、俯卧位通气、CRRT的患者加强专科护理。

四是建立国家级专家驻点制度。国家级专家进驻收治重症和危重症患者的定点医院，与医院的专家共同应对重症和危重症患者的医疗救治，对于危重症患者进行“一人一案”式的管理。

五是建立病例讨论制度。每天在固定时间组织专家共同开展病例讨论，深入分析救治的成功经验。

焦雅辉表示，截至目前，重症和危重症患者转归为治愈的比例已经从14%提高到了88%。进入3月份以来，每天都有100到150例重症患者转为轻症患者。（实习生武雯婧）