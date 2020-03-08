全国妇联：巾帼志愿者 织密联防联控社区网络

人民网北京3月8日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。全国妇联宣传部部长刘亚玫表示，在疫情防控中，出现了很多女性志愿者身影。她们活跃在社区楼宇门栋、活跃在每一个角落，织密了联防联控、群防群治社区网络。

“目前，全国有将近2400万人注册巾帼志愿者。”刘亚玫说，全国妇联非常重视发挥这支志愿者队伍的作用，向她们发出倡议，希望她们行动起来，当好疫情防控和家庭健康指导员、宣传员、监督员。在社区联防联控、在邻里守护相助、在守住社区门和家门中发挥自己的作用。

刘亚玫表示，在各级社区党组织的统一领导下，基层妇联干部下沉到社区，和广大巾帼志愿者一道，她们深入到城乡社区去排查、去值班守哨、去护村护院；她们深入到大街小巷，去发口罩、发放宣传单传播防护知识。特别是有一些有专业技能的志愿者，她们发挥自己所长，提供专业服务。

“我们现在有一个受欢迎的网课，就是特殊时期特别家教，很多课程都是由志愿者提供。” 刘亚玫说，她们运用自己专业所长指导父母带着孩子在家里学起来、做起来、动起来和写起来，让他们宅在家里也不枯燥，养成好习惯、好品行，特别是养成一种文明健康的生活习惯。

“透过千千万万个志愿者的凡人小事，我们看到的是邻里守望相助传统美德在弘扬，看到的是小家大爱，看到的是家国情怀在我们中国人身上的流淌。这实际上也是我们一直在倡导、一直在弘扬，也将一直坚守下去的巾帼志愿精神。”刘亚玫说。