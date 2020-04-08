援鄂护士中女护士占比近九成

4月7日是第71个世界卫生日，世卫组织将今年的世界卫生日主题确定为“支持护士和助产士”。中国妇女报·中国妇女网记者从当天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上了解到，此次援鄂医疗队员达到4.26万人，其中护士2.86万名，占比近70%。从年龄来看，“80后”“90后”占护士总数的90%，其中“90后”护士占比达到40%。这些年轻护士们不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，也为青年人树立了榜样。

在援鄂护士当中，女护士有2.53万名，占援鄂护士总数的近九成，从专业来看，主要包括重症、呼吸、感染、CRRT等专业，在新冠肺炎的救治工作中，她们为提高患者的治愈率，降低病亡率付出不懈努力。

在轻症护理方面，护士们要严密观察病情，特别是要防止向重症的转化，帮患者消除恐惧，给病人提供心理支持，舒缓压力，让患者心情愉悦地接受治疗，为患者提供全方位的护理。

在重症护理方面，由于很多患者不能自理，他们戴着机器、管路又为基础护理工作增加了很多难度，使用机械通气的患者还要通过俯卧位通气来提高氧合，也增加了护理的负荷。同时，护士们给重症患者以心理支持、沟通，让他们能够体会到爱的力量。

据了解，近年来我国的护理工作发展取得了积极的成效：一是护士队伍不断壮大。2019年底，全国护士总数达到445万，比2018年增长35万，每千人拥有护士数量达到3名，也是近几年护士队伍数量增长最快的阶段。二是护士的能力水平和专业素质也在不断提升。在这次新冠肺炎的救治工作中，特别是重症的救治工作当中，这支强有力的专业的护士力量发挥了重要作用。三是护理的内涵和外延也在不断拓展，随着我国老龄化社会的到来，老年人的护理、居家护理以及安宁疗护，包括现在母婴护理等各方面都离不开护士在其中所发挥的作用。（记者彭芸）