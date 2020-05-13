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我国护士数量较十年前增长超一倍

每千人口护士数达到3人

2020年05月13日09:20 来源：北京日报

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任、第43届南丁格尔奖章获得者吴欣娟表示，截至2019年年底，全国注册护士数量达445万人，每千人口护士数达到3人，我国护士数量较十年前增加了一倍以上。

“无论是2003年的非典，还是刚刚经历的新冠肺炎疫情防控阻击战，在这些重大公共卫生事件中，都看到护士的身影。”吴欣娟说，这次新冠肺炎疫情中，全国共调派4.2万名医务人员驰援湖北，其中护士2.86万名，占援鄂医疗队员总数的近70%。近年来，我国护士数量以每年几十万人的速度增加，2019年护士数量较2018年增加约35万人。截至2019年年底，全国注册护士数量达445万人，每千人口护士数达到3人，大专以上学历护理人员超过了70%。我国护士数量较十年前增加了一倍以上。

我国护理事业发展情况很好，但也确实存在着一些结构不够合理的地方，例如基层医疗机构、偏远地区、农村，护士还相对不足；基层医疗机构的护士，在慢病管理、健康教育和疾病预防等方面还应该发挥更大的作用。（记者 刘欢 张航）

(责编：李轶群、许晓华)


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