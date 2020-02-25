多地陆续复工 这份个人出行防护小知识请查收

近日来，多地陆续复工，出行人数日渐增多。在疫情尚未结束之时，出行期间做好个人防护可马虎不得。国家卫健委指出，出行前，若无可疑症状，如发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻等症状，可正常出行。如出现可疑症状，建议居家休息和就地就医。

在外出过程中，应保持良好的卫生习惯，全程佩戴口罩，保持手卫生，乘车时推荐戴手套。在车站、机场、码头等公共场所要主动配合体温检测，尽量减少在车站滞留时间。

旅途中发现可疑症状人员要远离并及时报告。如旅途中出现可疑症状，要尽量避免接触其他人员，并视病情随时就医。另外，出行后要妥善保留旅行票据信息，以备查询。

以下是个人出行乘坐交通工具时的防护建议：

疫情防控健康教育系列科普

之一：发热咳嗽莫要慌 带你深入了解新冠病毒

之二：疫情期间如何做好婴幼儿和儿童防护？ 家长要留神这些细节

之三：孕产妇防护应重视 出门就诊有策略

之四：预防家庭聚集性传播 家庭消毒你做对了吗？

之五：关爱老年人 社区和养老机构要这样防控疫情