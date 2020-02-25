疫情防控健康教育科普系列（六）
多地陆续复工 这份个人出行防护小知识请查收
近日来，多地陆续复工，出行人数日渐增多。在疫情尚未结束之时，出行期间做好个人防护可马虎不得。国家卫健委指出，出行前，若无可疑症状，如发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻等症状，可正常出行。如出现可疑症状，建议居家休息和就地就医。
在外出过程中，应保持良好的卫生习惯，全程佩戴口罩，保持手卫生，乘车时推荐戴手套。在车站、机场、码头等公共场所要主动配合体温检测，尽量减少在车站滞留时间。
旅途中发现可疑症状人员要远离并及时报告。如旅途中出现可疑症状，要尽量避免接触其他人员，并视病情随时就医。另外，出行后要妥善保留旅行票据信息，以备查询。
以下是个人出行乘坐交通工具时的防护建议：
疫情防控健康教育系列科普
之二：疫情期间如何做好婴幼儿和儿童防护？ 家长要留神这些细节
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