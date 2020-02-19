广东支援湖北医疗队开展俯卧位通气技术救治新冠肺炎危重患者

中山大学附属第一医院18日称，该院支援湖北医疗队开展气管插管俯卧位通气技术，使一名新冠肺炎危重患者化险为夷。

2月15日，在武汉协和医院西院区隔离病区危重症监护室，一位50岁的新冠肺炎患者，因呼吸功能衰竭，留置气管插管接呼吸机辅助通气，初始血氧饱和度可到100%。

但在16日20时30分，该名患者病情进一步恶化，血氧饱和度渐进下降到92%，尽管呼吸机供氧浓度为100%，医疗队员们排除气道堵塞及气管插管深度干扰因素后，患者的血氧饱和度仍无法回升。

“立即采取俯卧位通气技术。”中山一院医疗队多位专家表示。闻声赶来的中山一院心胸外科监护室护士胡馨元按照多位医生的指示，立马组织多位医疗队员对患者进行俯卧位通气治疗。胡馨元站在患者的床头，负责呼吸机管道和人工气道的固定、头部的安置和发口令，其他护士在患者的左侧，负责固定管道、胃管、尿管、及该侧管道等。

经过半小时的通力合作，患者血氧饱和度上升至100%，吸氧浓度100%，血气分析检查氧分压372mmHg(毫米汞柱)，俯卧位通气治疗效果显著，杨璐副主任医师调整呼吸机氧浓度为80%，并指示俯卧位通气12小时。

“该患者已经出现了好几天的呼吸问题，采用俯卧位通气技术后，患者的呼吸难题终于解决了。”中山一院麻醉科副主任医师杨璐说道。

据胡馨元介绍，该技术对护理人员的技能要求较高，俯卧位需要充足的人力，皮肤保护用具需要运用妥当，护理人员团结协作，既要保护患者身上各种管路，还要做好全身受压部位的压疮预防护理，方便气道管理。(蔡敏婕 胡馨元)