国家卫健委:五方面措施应对重症患者救治难点挽救更多生命

人民网北京4月7日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎患者医疗救治和抗击疫情中护理工作发挥的作用有关情况举行发布会，会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，针对重症患者老年患者多、基础疾病重、病情迁延且变化快的问题，国家卫健委采取五方面应对措施。

郭燕红介绍，截至4月6日24时，武汉重症患者已从最高峰9000多例，下降到181例，救治工作取得显著成效。同时，重症患者的救治工作还面临着较大困难，主要集中在老年患者多、基础疾病重、病情迁延且变化快。

针对重症患者医疗救治工作面临的挑战，国家卫健委采取五方面措施：

第一，进一步落实“四集中”，即集中患者、集中资源、集中专家、集中救治。将重症患者集中到高水平医院，通过高水平医护团队，加强对患者的救治。

第二，加强多学科综合治疗。特别是针对基础疾病较重，合并两种以上基础疾病的患者，必须把基础病的治疗与新冠肺炎相关器官支持和治疗结合在一起，发挥多学科团队专家作用。

第三，加强护理工作。重症护理，特别是针对老龄患者的护理工作非常重要，包括对病情的密切观察，各种治疗手段的应用，如：气道护理、管路护理、俯卧位通气，血滤等。

第四，将专家巡诊制度，改为专家驻点指导，进一步提供专家力量支持，形成“一人一策”个体化救治，提升救治水平。

第五，建立疑难会诊制度和病例讨论制度，通过专家讨论且提出建议，不断优化诊疗方案。