援鄂医疗队：触摸患者的双手，让患者感受安全温暖的力量

人民网北京5月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院援鄂医疗队肺移植科副护士长孙菁在谈到护理对新冠肺炎患者治疗的作用时表示，在此次援鄂过程中接触到了很多重症和危重症患者，有些患者病情极其复杂，病情变化瞬息急骤，合并多种基础疾病。即使面对病情不稳定的患者，医疗队依然希望可以早期识别出他们潜在的病情风险和变化，最大程度地保障患者病情的稳定。

孙菁表示，在专业护理方面，医疗队努力全面配合医疗开展各项临床诊疗技术。“即使身处隔离病房，但对重症患者治疗有效的一切重症专科护理操作，我们一项都没有落下，全面顺利开展，这是我们必须要完成的一项重要任务，是对生命负责。”

“临床工作中，印象深刻的是病房内一位ECMO辅助的气管切开机械通气的危重症患者，为了做好这名患者的痰液引流，促进患者的肺功能康复，我们决定为这位患者进行俯卧位通气。”孙菁说，“这位患者血压变化非常大，生命体征不稳定，在每次操作之前，我们都要经过充分彻底全面评估，保证整个操作过程中万无一失。每次除了医生、呼吸治疗师的参与，全程下来至少需要有5名护理人员全程参与到这个过程中来。”

“在隔离病房还有一个最深刻的感受，很多病人经常感觉到恐惧，对于这种突如其来的疾病，他们感觉到对生命有一种不确定性。”孙菁说，护士们想方设法帮他们与家人取得联系，通过视频聊天或者语音聊天的方式，让他们得到家人的安慰。对于不能说话的患者，护士会提前在纸上写字拿给患者看，帮助患者了解他的内心诉求。

“我们经常通过触摸患者的双手，让患者感觉到一种力量，让他们感受到安全、温暖，因为一直有我们在陪着他们。”孙菁说。（实习生武雯婧）