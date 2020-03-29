胜利在望 北京医疗队三个病区合并

从一个病区发展到三个病区，再到如今又合并成一个病区，北京医疗队驰援武汉60余天后胜利在望。截至3月28日9时，北京医疗队已累计收治患者345人，据医疗组负责人介绍，目前在院患者已全部经过至少一次核酸检测阴性。

3月28日上午，根据武汉协和医院西院区的统一部署，北京医疗队将12层西病区全部患者转入10层西病区，这里也成了北京医疗队仅保留的唯一一个病区。

此前一天，在12层病区医患群内通知这一消息时，医生就特意强调，虽然合并了病区，但北京医疗队仍会继续负责大家的治疗和护理，“这也是很多在院患者都关心的问题，这段时间的相处，大家对我们都有了感情和信任”。

合并当天，原本不是世纪坛医院护士檀学兵的班次，但她还是穿上防护服进入了病房，因为她答应了一位上了年纪的患者，要帮他一起“搬家”。

“老人家问我今天是不是值班的时候，我就明白他的意思了。”檀学兵说，因为之前护理的原因，她和老人的关系已经非常熟络了，“搬家”这种工作其实谁都能完成，老人找她，完全是出于一种信任和依赖。在帮老人把物品拿到10楼后，檀学兵和其他同事又返回12层，帮协和本地医护人员完成对病房的初步清理和消毒工作。

截至28日上午11时，病人转运工作全部顺利完成。合并至10层病区的十余名病人，大多可以在医护人员的照看下自己行走，只有几名患者还需要氧气支持，在转运过程中也得到了有力保障。

据北京医疗队医疗组负责人刘壮介绍，病区合并后仍然维持目前医疗分组不变，各组将重新调整工作排班，以保证治疗的连续性和标准化。

他同时透露，目前在院的38名患者已全部经过至少一次新型冠状病毒核酸检测阴性，但大部分患者因为肺功能尚未恢复而没有达到出院标准。下一阶段，医疗队的重点工作仍将继续重点关注这部分患者的综合治疗，同时加强多学科会诊协作，保证患者安全。