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80后医生潘纯：攻下武汉战疫的“重症堡垒”

2020年05月22日07:43 来源：中国青年报

4月26日, 东南大学附属中大医院主任医师潘纯回到了南京。自1月26日去武汉参加抗击新冠肺炎疫情工作以来，他已在重症救治一线连续工作了91天，没有休息过一天，直至武汉重症病例清零。

作为国家卫健委医疗救治专家组成员，80后青年专家潘纯在武汉金银潭医院担负新冠肺炎最危重患者的救治、指导等多项工作。他既是一线医生，又是制定国内重症患者治疗方案、指导抗击疫情的专家。

1月26日，正月初二，接到国家卫健委应急办的指令后，潘纯立刻从家乡赶回南京，随即乘坐高铁出征武汉。作为国家卫健委专家组成员，他赶赴最早收治重症病人的武汉市金银潭医院，开展新冠肺炎的救治工作。

在武汉，潘纯与来自联勤保障部队第900医院的战友张伟主任，共同负责金银潭医院五楼病区30张床位的重症患者救治指导工作。

2月1日上午，潘纯突然接到指令，请他尽快赶到3楼重症病房，配合上海支援湖北医疗队会诊救治一名重症新冠肺炎病人。

患者是一名50多岁的女性，她当时正在使用无创呼吸机救治，但病情突然恶化，出现了严重的急性呼吸窘迫征，氧饱和度不断下降，情况十分危急。

潘纯不顾感染风险，立即为患者做气管插管。“来不及请麻醉科医生，病人危在旦夕，时间紧迫，马上气管插管，我上！”

在没有充分防护准备的情况下，他将白色的正压通风系统往头上一套，来到重症病人的床头开始操作，5秒就完成了插管。

病人病情危重，潘纯在和国家卫健委专家紧急讨论后，决定使用国际最先进的ECMO（人工心肺）技术进行救治。

潘纯和湖北医生张露紧张工作了3个多小时，成功装上了人工心肺，病人终于脱离了危险。从进入3楼病房开始，他俩已经工作了7个多小时。两个年轻人身着厚厚的防护服，大汗淋漓，又热又渴，他们出来休息15分钟，一口气喝了2000多毫升水。

3个月里，潘纯治疗了150多位危重症患者，实施气管插管十余例、俯卧位通气近80例、人工肺呼吸功能支持8例。

白天查床、下医嘱、做治疗，晚上讨论病情搞科研，每天工作12小时以上，24小时处于待命状态，这是潘纯的日常。

每天晚上，他要和国家卫健委专家组成员一起，听取武汉定点收治重症患者医院的救治情况，与专家一道研讨，制定新冠肺炎重型危重型临床诊疗规范，指导全国医生进行重症病人救治。

他们不断推陈出新，讨论修订重症治疗方案。潘纯作为第一作者在《中华内科杂志》专家笔谈栏目发表了两篇论文，对重症病人实施无创通气、俯卧位通气治疗方案作了详细分析，并给出了相关治疗建议，这一推荐被写入新冠肺炎的治疗指南。

潘纯还在国际医学顶级杂志《美国呼吸与危重症杂志》上发表俯卧位通气技术可以有效改善肺内气体分布的论文，引起了国际同行的高度关注和认同，70天内该论文关注因子达到300，成为目前该刊物点击率最高的论文，为全世界抗击新冠肺炎疫情提供了一个新的治疗方案。

潘纯还通过“云对话”向巴基斯坦、西班牙等7国32家医院的专家分享新冠肺炎重症病人救治方案、解读中国专家在战疫中形成的经验与共识；通过“云讲演”向东南大学1万多名团员青年讲述“疫情面前的中国力量”，为青年学生上了一堂特殊的“信仰公开课”。

中青报·中青网记者 李润文 通讯员 程守勤 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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