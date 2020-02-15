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企业如何做好疫情防控？专家建议做到“两加强”“一妥善”

2020年02月15日17:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月15日电（董童）今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会，介绍了药物研发和科研攻关最新进展。中国疾控中心研究员李涛表示，企业做好疫情防控工作，需加强对复工人员的健康管理、加强生产过程防护和及时妥善安排出现可疑症状的员工。

李涛说，首先，要加强对复工人员健康管理。全面了解复工人员流动情况，特别是对来自疫情发生地的员工要进行重点跟踪管理，对员工开展体温检测；建立可疑症状报告电话，便于员工出现乏力、发热、干咳症状时及时报告；开展多形式防控知识培训和宣传教育，提高员工自我防护意识和防护能力；建立进出企业人员登记管理制度，加强来访人员的体温检测、佩戴口罩和登记。

其次，加强生产过程中防护。加强工作场所通风换气，保持环境整洁卫生和室内空气流通；工作场所表面物体，工作服、工作帽和座椅套定期洗涤，食堂、职工宿舍等工作场所卫生辅助设施，餐具、器具等进行消毒；在工业企业，要保证洗手、洗眼和喷淋设施正常运行，使员工养成勤洗手良好习惯；加强垃圾管理，及时清洁和收集垃圾并施行分类管理，对垃圾收集器具定期消毒；尽可能减少员工聚集和集体活动，员工多的企业建议实施错峰就餐或供应盒饭。教育员工加强自我防护，佩戴口罩。

第三，及时妥善安排出现可疑症状的员工。如有员工出现发热、乏力、干咳等症状，企业应及时安排员工进行隔离观察，同时组织员工到就近医院就医，进行及时发现、隔离和治疗，企业要在专业技术人员指导下按照技术规范要求做好相应处置工作。

(责编：董童、李彤)


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