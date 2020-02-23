专家：商场应采取三项措施做好防疫
人民网北京2月23日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，疫情期间商场应采取三项措施做好卫生和防控工作。
冯录召说，首先是应建立防控制度，提高从业人员和顾客风险防范意识，加强从业人员健康管理和监测，如出现可疑症状应及时报告、及时就医。要在商场内设立一个应急区域，出现疑似症状人员时可暂时隔离，根据相关规定再行处理。
其次是应加强室内空气流通，每日定期清洁、消毒，并做好记录，对一些高频接触物体表面，要增加消毒频次。商场门口应当开展体温筛检，体温正常者才能进入。商场内避免组织聚集活动，视情况适当控制顾客流量。
三是， 从业人员和顾客在商场内做好个人防护，佩戴口罩。交流时包括提供服务时，要保持一定距离。触摸商品、公共设施或乘坐电梯后以及用餐前，要及时做好手卫生，最大限度降低风险。
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