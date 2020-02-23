热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

专家：商场应采取三项措施做好防疫

2020年02月23日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月23日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，疫情期间商场应采取三项措施做好卫生和防控工作。

冯录召说，首先是应建立防控制度，提高从业人员和顾客风险防范意识，加强从业人员健康管理和监测，如出现可疑症状应及时报告、及时就医。要在商场内设立一个应急区域，出现疑似症状人员时可暂时隔离，根据相关规定再行处理。

其次是应加强室内空气流通，每日定期清洁、消毒，并做好记录，对一些高频接触物体表面，要增加消毒频次。商场门口应当开展体温筛检，体温正常者才能进入。商场内避免组织聚集活动，视情况适当控制顾客流量。

三是， 从业人员和顾客在商场内做好个人防护，佩戴口罩。交流时包括提供服务时，要保持一定距离。触摸商品、公共设施或乘坐电梯后以及用餐前，要及时做好手卫生，最大限度降低风险。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn