国家卫健委：指导各地在疫情期间持续做好儿童健康服务

人民网北京7月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉表示，国家卫健委从四方面指导各地在疫情期间持续做好儿童健康服务。

一是加强儿童健康管理，做好基本公共卫生服务和医疗保健工作。各级医疗机构在做好常态化儿童疫情防控工作中，持续做好儿童健康管理，包括为辖区内0-6岁的儿童提供定期健康检查，新生儿访视和满月健康管理，定期开展体检，评估生长发育和心理行为发育，以及听力、视力、口腔筛查等健康检查。

二是医疗机构广泛开展健康教育和社会宣传。很多医疗机构通过制作新冠疫情常态下儿童健康保障的宣传知识手册，开发医院的手机APP、公众号等多种途径来传播儿童健康知识，提高家长和孩子们防护和保健意识，更好的保障儿童健康。

三是各级医疗机构严格落实预检分诊、发热门诊管理要求，做好院感防控。严格做好门急诊预检分诊，对患儿进行体温筛查，将发热患儿及时引导到发热门诊并就诊，严格管理住院患儿和陪护人员，并在入院前进行相关检测，做到应检尽检、严格院感控制。

四是调研了解到各地在积极推进智慧医院的建设，通过互联网+医疗服务，努力为儿童提供便民医疗保健服务。很多医疗机构通过完善网上预约诊疗服务平台，开展非急诊预约诊疗，精准预约时段，减少患儿和家长在院内的候诊时间，降低因在院内聚集所导致的感染风险。

宋莉还提出，此外，做好对患儿的人文关怀和心理支持非常重要。例如武汉儿童医院，就通过开设新冠肺炎患儿随访门诊和心理咨询门诊，提供个性化的心理咨询服务，并定期监测患儿的生长发育和心理状况，及时给予指导和咨询服务。

“我们会积极总结推广各地的有效经验，指导各地持续做好儿童健康服务。”宋莉说。