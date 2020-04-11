民政部：做好出院患者的管理工作 使其更好回归社区

人民网北京4月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，社区是治愈出院或者即将出院的新冠肺炎康复患者的家，他们必将回归社区正常工作生活，这是疫情防控工作取得的成就。

陈越良表示，对患者和康复患者必须重点做好四方面工作：

一是做好出院患者的服务管理工作。要根据国务院联防联控机制《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案（试行）》，及时准确掌握出院患者的基本信息，配合定点医院建立随访登记制度，做好隔离观察、定期探访、心理干预和健康监测等工作，加强对出院患者的关爱服务，督促出院患者在居家隔离期间做好室内通风和日常清洁，避免外出活动。

二是让出院患者更好回归社区，继续做好环境清洁消毒工作。一些群众对康复患者有担心甚至排斥心理，根据专家意见，这个担心没必要，社区要充分发动社会组织、社会工作者做好对群众的解释工作，引导社区居民消除恐惧心理。

三是加强宣传引导。有条件的地方可以在征得出院患者同意的前提下，通过网上交流的方式，引导出院患者与社区居民交流互动，分享抗疫经验，促进包容理解。号召社区居民强化同情心、同理心，消除对出院患者的歧视，构建和谐、理性、相互尊重的社区生活共同体。

四是切实做好应急预案。一旦发现出院患者核酸检测呈阳性，或出现发热、咳嗽等异常情况，要及时报告处置，既配合相关医疗机构尽快将其转至定点医院进行治疗。同时，要及时做好环境清洁消毒工作，向社区居民发布信息，加强对出入居民的健康状况监测，团结全体社区居民共同做好社区疫情防控工作。