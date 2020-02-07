郭燕红：疫情防控进入关键时期 坚持“四早”“四集中”原则

人民网北京2月7日电 （许晓华）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，疫情防控进入了关键时期，下一步要坚持“四早”“四集中”原则。

郭燕红介绍，围绕降低感染率方面，主要是加强疫情的监测，落实各项防控措施，特别是严格隔离疑似患者和密切接触者，同步提升基层，特别是社区医疗卫生机构的健康促进和接诊能力，进一步推动优化检验检测手段，加速从发现病人到疑似和确诊病例全过程的判定。

围绕提高收治率方面，主要是坚持“四早”，早发现、早报告、早诊断、早隔离的原则，加强预检分诊和发热门诊的管理，提高早期识别和鉴别的能力。按照分散接诊、迅速转运、集中收治的原则，将疑似病人和确诊病人转运到定点的医疗机构进行救治，加强医疗保障，提高收治的能力。

围绕提高治愈率方面，主要是不断优化技术方案，目前诊疗方案已经修订到了第五版，及时将临床当中的一些行之有效的方法和经验纳入到诊疗方案当中，同时充分发挥中医药的优势，加快实施药物新方法的临床应用。同时，为了提高治愈率，调集了全国的医疗资源。

在降低病死率方面，主要是进一步加强重症患者的管理。按照“四集中”原则，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，把重症病人集中到综合实力最强的医疗机构，同时组成国家级的专家组，特别是高级别的专家组，由钟南山院士团队担纲，加强对重症患者医疗救治的指导。同时还在动态监测了解湖北和武汉的资源缺口，不断加强调度，提供援助。此外，高度重视医务人员的防护工作，无论是在诊疗方案当中还是在指导方面，包括专家团队，都不断为临床提供支持，加强防护，最大限度的降低医务人员感染的风险。

郭燕红表示，现在疫情防控进入了关键时期，有一些困难需要我们大家共同去努力。在湖北武汉，主要是病人的不断增加与现有的医疗资源之间的矛盾，还出现了老百姓看病过程中遇到困难的问题。在全国面上，主要是还要强化疾病的早期发现，按照“四早”要求及时将感染控制在极小的范围内，面上的工作与湖北武汉的工作略有不同。新型冠状病毒感染的肺炎是一个新的疾病，对于一个新的疾病的认识，发病规律以及治疗手段都在不断地深化认识。面对这样一些困难和问题，下一步我们主要按照“四早”的要求，及时发现病人，降低感染率，提高收治率，按照“四集中”的原则，集中优势的医疗资源，加强患者救治，提高治愈率，降低病死率。

习近平总书记提出，要提高收治率、治愈率，降低感染率和病死率，我想请问一下，目前在这四个方面我们都采取了哪些具体的举措？要达成这一目标，现在面临的困难是什么？下一步我们有什么样的应对措施？谢谢。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红：在围绕降低感染率方面，我们主要是加强疫情的监测，落实各项防控措施，特别是严格隔离疑似患者和密切接触者，同步提升基层，特别是社区医疗卫生机构的健康促进和接诊能力，进一步推动优化检验检测手段，加速从发现病人到疑似和确诊病例全过程的判定。

围绕提高收治率方面，主要是坚持“四早”，早发现、早报告、早诊断、早隔离的原则，加强预检分诊和发热门诊的管理，提高早期识别和鉴别的能力。按照分散接诊、迅速转运、集中收治的原则，将疑似病人和确诊病人转运到定点的医疗机构进行救治，加强医疗保障，提高收治的能力。

围绕提高治愈率方面，主要是不断优化技术方案，目前诊疗方案已经修订到了第五版，及时将临床当中的一些行之有效的方法和经验纳入到诊疗方案当中，同时充分发挥中医药的优势，加快实施药物新方法的临床应用。同时，为了提高治愈率，我们还调集了全国的医疗资源，因为毕竟在湖北和武汉患者比较多，所以我们及时调派各方面的医护力量来支持湖北，加强患者的救治。