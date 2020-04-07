国家卫健委：疫情中积累的救治经验同样适用于救治境外输入病例

人民网北京4月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在本土新冠肺炎患者救治当中积累的经验同样适用于境外输入病例的救治。

郭燕红介绍，目前全国境外输入的确诊病例983例，治愈了285例，现有698例，有21例重症。

郭燕红表示，现在境外输入病例不断增多，在输入病例的救治工作中，同样秉持以下原则：

一是对于轻症病例要集中收治，轻症在集中收治过程中既避免感染他人，同时在治疗过程中要密切关注病情变化。通过加强对轻症的管理和救治提高治愈率，同时也防止轻症向重症转化。

二是同样要通过“四集中”原则来加强对重症患者的救治，统筹资源，加强会诊，提升重症的救治水平。在遵循诊疗方案的同时还特别强调“一人一策”的个体化诊疗，结合每个病人实际情况，做到科学施治、精准施治。进一步强化中西医治疗，病毒感染性疾病在治疗过程中采取中西医结合策略是一个非常好的路径，强调辨证施治，提升病人的治愈率。