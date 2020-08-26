2020年公立医院高质量发展研讨会暨公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会在京举行

人民网北京8月26日电 “构建优质高效的医疗服务体系有赖于每一家医疗机构的高质量发展。只有群体的高质量，才有整体体系的高质量。”在25日举办的2020年公立医院高质量发展研讨会上，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红提出，公立医院的高质量发展和医疗卫生服务的提升是永恒的主题。

8月25日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“2020年公立医院高质量发展研讨会暨公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京召开，线上线下共百余位嘉宾出席会议。会上，公立医院高质量发展研究中心同期成立。结合自身工作和本次疫情防控的实战经验与启示，围绕公立医院高质量发展中的公立医院党建、医疗质量提升、学科建设、能力建设、智慧医疗等热点话题，与会专家展开了深入的研讨与交流，竞相为公立医院高质量发展分析现状、开出良方、贡献新策、共建共享。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红在致辞中提出，在建立优质高效的医疗卫生体系上，公立医院应该驰而不息、加大努力、不断建设。在推进公立医院高质量发展方面，宏观上要合理布局，既要打造国家级的医学高峰、建设省级医疗高地、更要做强县域医疗;微观上要加强学科建设、加强科学管理、推动医学服务模式创新;文化建设上要落实以患者和一线医务人员为中心的理念。希望通过人民网提供的展示交流平台，各地公立医院建设发展的理念、经验能够进行持续交流碰撞、传播推广，使各个公立医疗机构能从中借鉴学习、取长补短。

“高质量发展是我们这个时代的话题，在疫情防控常态化下，如何发挥好公立医院‘哨点’和‘探头’的作用，完善公立医院公共卫生职能，是高质量发展的题中应有之义。这需要我们从管理和服务创新上积极动脑筋、想办法。”北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦在致辞中对本次大会提出“四个期待”：期待大家在提高公立医院党委领导力方面分享更多的实招；期待在当前一手抓疫情防控常态化，一手抓正常医疗服务上分享更多的实招；期待在增强科技创新核心竞争力上探索更多的妙招；期待在医学人文精神塑造上分享出更多的高招。

人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰在致辞中表示，近年来，全国公立医院综合改革蹄疾步稳，在管理体制、运行机制和一些重要领域、关键环节不断取得新的突破。特别是今年疫情大考之中，各地公立医院担负起区域医疗救治的带头职责，充分体现了责任与担当。组织开展公立医院高质量发展典型案例征集展示活动，旨在挖掘和展示公立医疗创新亮点，分析总结转型发展的主要策略、具体举措和重要成效，引导公立医疗进一步落实功能定位，通过典型带动、示范引领，促进公立医疗提质增效，助力公立医院由规模效应向内涵质量转型。

人民网·人民健康总经理万世成在介绍“人民健康与公立医院高质量发展”项目时指出，人民健康将在国家卫生健康委医政医管局、北京市医院管理中心的指导支持下成立公立医院高质量发展研究中心，充分发挥中央媒体平台优势，重点围绕公立医院政策宣导、学科建设、管理能力、党建创新、宣传工作五个方面开展工作。重点组织公立医院的管理者和重点学科代表开展相关研讨交流、培训咨询、数据建设等，为公立医院高质量发展凝聚力量。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红、北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦、中国人民大学医改研究中心主任王虎峰、人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰在会议现场共同启动“公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”并为“公立医院高质量发展研究中心”揭牌。

会上，人民网·人民健康为多位公立医院党委书记、院长及专家颁发了“首批公立医院高质量发展研究中心专家咨询委员会成员、公立医院高质量发展研究中心特聘研究员”聘书。为实现公立医院高质量发展，聚众智、搭平台，与公立医院共建共享、继续行动，开启公立医院高质量发展新指引、新示范和新思路。

作为首批公立医院高质量发展研究中心专家咨询委员会成员代表，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰分享感言说：“从学术角度分析，作为专家，参与公立医院高质量发展研究中心平台的工作，个人认为可以发挥三个作用：首先要积极按照国家方针政策的方向发挥引领作用；其次要客观理性研究各种发展模式、类型，对好做法和好经验要去伪存真、去粗取精、发挥提炼提升作用；最后要促进转化应用，为决策提供服务作用。通过本次典型案例征集，可以从生动、典型的素材中汲取更多的经验、智慧以及决策要素，应用到未来的政策研究中，从而帮助制定政策的质量来越高，针对性越来越强。”

在圆桌论坛分享环节，围绕“提升医疗质量 强化管理水平”“加强党建引领 推动人文建设”“强化专科建设 促进高质量发展”“疫情常态化下的公卫建设”“加快医疗科技创新 助力智慧医疗”五大主题，全国优秀的公立医院、国家级质量控制中心、中国医师协会相关专业分会、国家卫生健康委卫生发展研究中心、中国县域院长联盟等部门机构相关负责人，以及近30位来自全国各地的公立医院党委书记、院长、专家通过线上线下发表真知灼见，展开精彩研讨与交流，为新阶段公立医院高质量发展出谋划策。