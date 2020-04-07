国家卫健委：2.86万名援鄂医疗队护士 为提高治愈率付出很多专业努力

人民网北京4月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，新冠肺炎疫情发生之后，全国各地和军队系统派出了最强的医疗力量。在湖北武汉援鄂医疗队员达到4.26万，其中护士2.86万名，占了近70%。从年龄看，80后、90后占护士总数的90%，其中90后护士占比达40%。这些年轻护士们不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，也为青年人树立了楷模。

郭燕红介绍，在护士当中，从性别来看，女性护士有2.53万名，占援鄂护士总数的近九成，可以说年轻女性在这次疫情防治工作中发挥了非常重要的作用。从专业来看，主要包括重症、呼吸、感染、CRRT等专业，在一线履行了重要的专业职责。在方舱医院的轻症护理方面，她们要严密观察病情，特别是要防止向重症转化。隔离治疗的病人有一些恐惧和焦虑，护士们会给予病人心理支持，帮助病人舒缓压力，让病人心情愉悦地接受治疗，所以说对病人的护理是全身心的整体护理。

郭燕红还提出，在重症病人救治方面，护士们也发挥了重要作用。重症病人不仅治疗任务很重，护理负担也很重。很多病人不能自理，他们带着的机器、管路又为基础护理工作增加了很大难度，机械通气的病人还要通过俯卧位通气来提高氧合，也增加了护理负荷。同时，护士也给重症病人特别渴望的心理支持和沟通，让病人们能够体会到爱的力量。

郭燕红表示，在战胜疾病的过程中，不仅要有精湛技术，更应该给病人战胜疾病的信心和力量。所以说，护士在新冠肺炎救治工作中，为提高患者治愈率，降低病亡率付出了很多专业努力。