疫情期间，权威专家建议孕产妇这样防护

1月31日上午，孕妇王娜去北京大学第一医院进行了一次产前检查。面对当下严峻的新型冠状病毒疫情，王娜对这次医院之行充满了担心。她家里有两种口罩，一种是从医院买的一次性医用口罩，但是只剩3个了，另一种是从网上购买的一次性口罩。王娜专门比较过，医院买的口罩明显厚一些。去医院的时候，王娜戴了那个厚一些的口罩，王娜的爱人不舍得用医院买到的口罩，就戴了两个从网上买的薄口罩。

到了医院，王娜发现每个人都戴着口罩，彼此之间都保持着距离。在候诊区，坐在王娜对面的孕妇戴了个泳镜，手上还戴了一副亮紫色的橡胶手套。

在疫情丝毫没有缓解的情况下，孕妇们的焦虑该如何安放？

2月1日，国家卫健委召开新闻发布会，专门介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中，孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况。北京大学第三医院产科主任、国家产科质控中心副主任赵扬玉在发布会上表示，孕妇是一个比较特殊的群体，即使是没有并发症的健康孕妇，整个妊娠的过程都有可能会出现一系列问题。赵扬玉建议，孕妇一定要听从医生的建议进行产检，尤其是孕期在28周以上的妊娠晚期孕妇，还有一些高龄、有合并症的高危孕妇，要听从医生的建议进行严格规律的产检。

目前，孕妇正常的产检基本可以保证

当天就诊期间，王娜发现，医院采取了比她想象中更严格的防护措施。此前，她在诊室门口排队等候时，陪同的男家属可以坐在两三米外的等候区等待，而现在男家属已经不让进入到和候诊区相连的等候区。维持秩序的护士说，是为了避免人员过于集中空气不流通。

十来个孕妇集中的候诊区里，护士建议大家把外套穿好，因为要开窗，保持室内通风。王娜抽血检查完，止血用的棉签刚打算扔到手边的一个灰色垃圾桶内，就被负责打扫卫生的清洁人员及时制止，说用完的棉签得扔到黄色的医疗废物垃圾桶内。

医院这些严格的防护措施，让王娜内心的焦虑缓解了一些。正如赵扬玉所说，目前这种特殊情况下，孕妇正常的产检基本是可以保证的，为了保证孕产妇的安全，各级医院都制订了一系列防控措施。

赵扬玉建议，孕妇要听从医院的安排，分时段就诊，避免过多孕妇集中在一起，以缩短孕妇在医院候诊和就诊的时间。

孕妇做好自身防护很重要

赵扬玉表示，除了医院的一系列防控措施外，孕妇自身的防护非常重要。必须到医院进行产检的孕妇，到医院时一定要戴口罩，如果有家属陪同，家属也要戴口罩。

如果孕妇有发热的情况，赵扬玉建议直接先到发热门诊就诊，然后根据检查的结果，再进行后续系列检查。孕妇到医院时，一定要配合进行体温筛查，包括流行病学筛查等。

国家卫健委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，相较于上一版，新增了“经呼吸道飞沫传播是主要的传播途径，亦可通过接触传播”。

北京协和医院感染科主任李太生在接受中青报·中青网记者采访时表示，“通过接触传播”是指手接触过污染物后，他再用被污染的手揉眼睛、抠鼻子、摸嘴巴，会直接导致病毒传播。

李太生说，目前，老百姓戴口罩的意识已经比较强，但是对勤洗手的重要性还认识不足。如果病毒携带者没有戴口罩，打喷嚏、咳嗽之后，携带病毒的飞沫就有可能附着在各种物体上，其他人用手碰过这些地方再去揉眼睛、抠鼻子，病毒就容易因此传播。

因此赵扬玉表示，如果孕妇没有洗手就不要触摸口、眼、鼻等。离开医院后，要尽早清洗双手。

至于36周以上临近分娩的产妇，赵扬玉说，如果出现胎动异常、有不规律宫缩，或者有出血、破水的情况，在家里自测血压如果大于140/90，又或者有头晕、眼花等症状，需要及时到医院就诊。

目前，没有证据表明新型冠状病毒会通过母胎传播

国家卫健委妇幼司妇女处副处长王亮表示，按照疫情防控工作方案的相关要求，对于疑似和确诊感染了新型冠状病毒的孕产妇，应当到定点的医疗机构进行集中救治。当前，各地也正在积极采取有效措施，指定一些产科、新生儿科综合救治能力较强的医疗机构，为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务，共同保障母婴安全。

“目前，还没有足够的数据证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。”赵扬玉表示，是否继续妊娠应视具体情况决定，“必要时，孕产妇需要和产科医生、传染病的医生、重症ICU的医生以及新生儿科的医生共同讨论”。

赵扬玉提醒说，尽管目前大多数抗病毒药物在妊娠期用药相对安全，但由于妊娠期用药比较复杂，而且有可能联合很多药一起应用，所以一定要严格在医生的指导下进行治疗。“请大家不要盲目采用其他的方式治疗。由于孕产妇抵抗力较差，也可能会有一些突发的问题。首先要考虑孕产妇的救治，这是最重要的。”

“妊娠早期的发热会对胎儿造成一定伤害。”赵扬玉强调说，只要是妊娠早期的发热，尤其是持续时间较长的高热，病毒就会对早孕期的胚胎组织产生一定的危害，“这一点需要孕产妇和家属关注”。

中青报·中青网记者 刘昶荣 许亚杰 来源：中国青年报