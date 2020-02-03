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一线的医务人员如何减压？专家开出四个“处方”

2020年02月03日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月3日电 （许晓华）3日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务情况举行发布会。北京回龙观医院党委书记杨甫德表示，在当下，一线的医务人员、做社区登记的排查人员以及前线的交通警察等，他们面临的工作压力和强度都比较大，心理和身体负荷都达到了一定的极限，建议从四个方面进行合理的心身调整。

第一，工作强度都不可以持续太长时间。适当轮休，在工作之余的休息场所，播放一些轻音乐，可以得到最快的、最好的放松。

第二，掌握一些宣泄负面情绪的方法。因为每个人在负面情绪的包裹之下，如果不加调整、不会调整，真的有可能会出问题。比如你心情特别压抑，可以痛痛快快的找一个没人的地方，自己好好哭一场，哭几分钟，自己哭完之后真的感觉到放松。打个比方，就像阴云密布的天空，只有下一场大雨才会变得晴朗是一样的。

第三，做一些方便的运动。比如室内的运动，打太极拳、举重、仰卧起坐等，运动一方面会提高我们肌体的抵抗力，另一方面也是非常好的减压方式，会让我们的身体、大脑在紧张的状态下即刻放松下来。

第四，第一时间或者定期与家人沟通交流。对一个人的精神支持和心理支持，最重要的是来自于家人，所以这时候我们多忙多累都需要和家人积极保持联系。一方面帮自己减压，另一方面也增加家庭的和谐度，虽然我们忙没有回家，但是我们依然是一家人，心依然是在一起的。

(责编：刘卿、李栋)


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