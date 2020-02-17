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国家卫健委：疫情期间要细化医务人员轮休及后勤保障

2020年02月17日16:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月17日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红，介绍了对一线医务工作人员的保护情况。

郭燕红说，大家都为医务人员感到自豪和骄傲，他们用自身行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。保障医务人员身心健康，是完成医疗救治工作的重要保障。

郭燕红介绍说，前不久，国务院办公厅转发了《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康的若干措施》，要求“营造有利于医务人员工作的良好环境，合理安排医务人员作息时间，加强医务人员个人防护，有针对性开展干预和心理疏导，加强对医务人员人文关怀，还要为医务人员提供良好的后勤服务”。

郭燕红说，通过多措并举为医护人员服务，让他们心无旁鹜投入到患者救治工作中，提供最大保障。目前前方医务人员承担着繁重工作任务，不仅工作强度大、感染风险高，而且心理压力也非常大。

“我们细化了工作措施，对有关医务人员工作安排以及排班轮休等细化，保障一线医务人员既完成好患者救治工作，同时也要最大限度维护身心健康。”郭燕红说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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