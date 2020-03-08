国家卫健委：采取四方面举措 缓解一线医务人员心理压力

人民网北京3月8日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，新冠肺炎疫情发生以来，一直奋战在疫情防控救治一线的医务人员劳动强度大、工作压力大、感染风险高、心理负荷重。为缓解医务人员的心理压力，给他们做好心理疏导，国家卫生健康委开展了四方面工作。

一是制定了紧急心理危机干预指导原则，将一线医务人员列为心理干预重点人群。针对医护人员可能出现的心理问题提出干预原则和具体措施，对心理援助和心理危机干预提出明确要求；

二是开发了专业化网络心理服务平台，提供规范化的心理服务。目前，全国各地开通免费心理咨询热线613条，其中有11条是专门为医务人员开通的援助热线。还开设了7个网络心理服务平台，24小时为医务人员提供心理服务；

三是加大对医务人员的科普宣传力度，通过“健康中国”公众号等多种形式发布心理调试指南、动漫版视频等，引导医务人员掌握自我调节的方式方法；

四是派遣心理援助队伍支援湖北、支援武汉。目前，国家卫生健康委已经派了415名精神卫生专业人员前往湖北，为患者和医务人员提供专业心理咨询和危机干预服务。

贺青华表示，下一步将继续组织精神卫生和心理健康方面专业人员，进一步做好包括医务人员在内的各类人群心理疏导工作。