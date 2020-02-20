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国家卫健委：向工作在疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时工作补助

2020年02月20日16:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月20日电 （许晓华）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委人事司副司长段勇表示，国家卫生健康委出台了《关于全力做好一线医务人员及其家属保障工作的通知》。同时，在人社部、财政部等相关部门支持下，迅速出台了一系列待遇保障的政策。

段勇介绍，一是工伤认定政策，明确医务人员因履行工作职责而感染新冠肺炎的，应认定为工伤；二是落实医务人员待遇政策，向工作在疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时工作补助；三是申请提高卫生防疫津贴标准；四是向承担疫情防控任务的医疗卫生机构核增绩效工资总额，允许医疗卫生机构向一线的医务人员额外发放工作补助。

“我们一方面要落实好已经出台的政策，另一方面我们将继续了解一线医务人员的需求，积极研究相关举措，切实解决一线医务人员的困难，积极有效地对一线医务人员提供支持保障。”段勇说。

(责编：刘卿、李栋)


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