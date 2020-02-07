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为无畏的“逆行者”减压

熊 建

2020年02月07日08:48 来源：人民网－人民日报海外版

最近一个视频看得让人揪心。

河南省扶沟县，程大哥的爱人刘海燕是一名抗击疫情一线的护士，在一线奋战多天没有回家。程大哥包上饺子，带上女儿一起给她送过去。为避免传染，面对女儿的想念，刘海燕只能隔空与女儿拥抱，安慰她说：“妈妈在这儿打怪兽呢，等战胜病毒了妈妈就回去了！”

看着泣不成声的一家三口，任谁也难以抑制感情。在充满了对一线抗疫工作者的敬意之外，也让人对他们承受的巨大心理压力而担忧。

当下，作为抗疫斗争的主力军，一线的医务人员、做社区登记的排查人员以及前线的交通警察、新医院建筑工人等人群，面临的工作压力和强度也都比较大。除了物质上的匮乏，病毒的肆虐、前景的不确定性、长期与家人的分隔，导致他们在身体上和心理上的负荷都达到了一定的极限，急需得到纾解。

对此，很多网友在为他们加油鼓劲。这是很好的精神支持，但还不够。思想工作、心理工作，是个细致活，需要有针对性，需要具体而微。尤其面对这样凶险的疫情，正常人的反应都是躲着走，但是我们庆幸能有这样一群无畏的逆行者，为社会、为大众扛起重担。这重担，既包括实际斗争的繁重工作，又包含心理情绪的极度紧张。

这样的双重担子，压在他们身上，尽职尽责让人赞赏，情绪不稳也是在所难免。有句话说得好，医护人员也只不过是披上白大褂的同龄人。所以，我们看到有医护人员或在办公室痛哭，或与人沟通事务时用语激烈。对于他们，必须进行合理的心身调整。

比如，通过合理设置班值，让每个人的工作都不要持续太长时间，适当轮休，保持体力。在抗疫初期，人手紧张，可能做不到。如今全国驰援，很多医院已经被援军接手，基本形成了正常的轮换。

抗疫斗争不是一场速决战，而是相对持久的斗争。为抗疫一线工作者卸下心头重担，需要物质和精神上双管齐下提供支持，需要保证持续性。尤其这些人很长时间都没有回家，很长时间没有见到亲人，一定要创造可能的途径，让他们定期与家人沟通交流，哪怕只能隔空拥抱。毕竟，对一个人的精神和心理支持，最重要的是来自于家人和亲人。处在高压一线的工作者，若能通过这样的方式缓解压力，就能更好地工作，更好地帮助全社会战胜这场疫情。

(责编：李轶群、许晓华)


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