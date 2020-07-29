逛超市 只为放松减压

提到逛超市，或许很多人会想到琳琅满目的商品。而有一些人却把逛超市当作一种解压的方式。市民王小姐就是这样一个人，只要想出门了又没地方去、或是想散散心时，总会选择去超市，哪怕没啥东西买也能把整个超市逛个遍。

“走，我们去逛超市，买点西瓜解解暑。”27日晚饭后，27岁的王丽莉（化名）叫室友范范一起去逛超市。

“外面好热，就在楼下买点吧。”尽管超市离家不到一公里，可范范还是不想多走路，最后在王丽莉的请求下，才勉强去逛了家附近的一个超市，“可逛了一圈回来，她又觉得西瓜太重，最后还是在楼下水果摊上买的。”

王丽莉和范范合租在九龙坡区云湖绿岛。“很多东西明明楼下就可以买，而且附近的一家超市网上下单每天首单还免运费，可她买一件很小的东西都要去超市逛上好半天。”在范范看来，王丽莉是在找机会去逛，把超市都逛了个遍，却一件东西都没有买。

“不管真的有东西买，还是一天没出门腰酸腿疼了，或者心情状态不好，只要去超市逛一圈，瞬间就好了，是不错的解压方式。”面对室友的不解，王丽莉有自己的想法。她告诉记者，单身的她不可能随时都有朋友陪，特别是最近天气热了起来，能约出来的朋友都是真爱，一个人想出门散散心时，超市是最好的选择，“不用正儿八经地化妆打扮，超市还热闹，感觉不到孤单。”

王丽莉还说，逛超市解压就像是逛街购物买买买一样，伴随着超市的背景音乐，展架上琳琅满目的商品任你挑选，就忘记了所有的烦恼。当选到满意的物品时，还能获得满足感。另外，逛超市还不像逛街那样，没人会管你到底买不买东西，不像在其他地方购物那样，去店里看一会儿不买东西，老板或店员就给脸色，有的甚至还冷嘲热讽。

逛超市真能解压吗?

张先生（28岁 销售）：逛超市很不错，不需要花太多的时间就能放松放松。每次去之前总觉得有便宜的东西可以买，如果买到了便宜的东西，节省了下班回来的通勤费，心情瞬间就好了。

邓女士（31岁 全职妈妈）：整天呆在家，带娃特别累，很多时候有点空时间想出去一个人散散心，可又没有人能临时赴约，就会去逛超市散散心。

姚女士（29岁 策划）：以前觉得逛超市非常解压，看到琳琅满目的商品能勾起食欲，美食任何时候都能让我放松心情，而且超市还有一些小饰品，看着它们美美的，觉得心情很好。

放松，本就是超市设计的一部分

重庆师范大学心理学教授周小燕认为，如今超市的购物环境都很好，有的还有背景音乐，这其实也是有心理学讲究的。为的就是让人放松，享受购物的乐趣，这也是超市设计的一部分。另外，在购物时，人们的心理活动是非常丰富的，有美的欣赏，有价格的比较，还有丰富的想象。压力很多时候都来自于太专注，在逛超市的时候其实是转移了注意力。

逛超市相比逛商场、逛街，商品丰富，能满足不同的需求，且不用和老板店员等直接接触，不用看别人脸色。同时，逛超市也是热爱生活的一种表现。丰富的商品刺激着我们的感官，可看、可听、可闻、可尝，激起我们对生活的热爱，即使很大的压力，生活不就在这些五光十色、琳琅满目中继续前行吗？（记者 张春莲 实习生 张韵）